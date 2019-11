"Demokratie muss man sich jeden Tag neu erarbeiten", Interview zum Abschied von Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler vom 16./17. November, sowie "Emotional und aufrecht" vom 18. November:

Mia-san-mia-Dünkel

In das allgemeine, teilweise berechtigte Loblied auf die Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler möchte ich doch ein paar kritische Töne einstreuen. Dass sie nun neben ihren vielen weiteren Ämtern in der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung an leitender Stelle mitwirkt, hat doch ein gewisses Geschmäckle, da diese Partei in vielen Handlungen ihrem Namen nicht gerecht wird: Flüchtlingspolitik versus Neues Testament, in vielen Brennpunkten sozial bremsend, zum Beispiel vom Mindestlohn bis hin zu eigentumslastigen Miet-Gesetzen. Auch die Aussage zur resistenten Zivilgesellschaft - in München ja und in Deutschland nein - finde ich verwegen, hier schimmert doch etwas Mia-san-mia-Dünkel durch.

Es gibt den rechtsgerichteten OEZ-Anschlag, das Oktoberfest-Attentat vor vielen Jahren, es gab die "Republikaner" und es gibt eine NPD und auch die Reichsbürger in und um München herum, zudem ein übles rechtsgerichtetes Stadtrats-Mitglied. Dietmar A. Angerer, München

Grenzen eines Ideals

"Selbst wenn ich total überzeugt bin, dass ich im Recht bin, höre ich anderen Argumenten zu." Wer das wie Frau Breit-Keßler generell schafft, hat meinen Respekt. Mein sozialer und politischer Rentneralltag zeigt jedoch sehr wohl auch Grenzen dieses Ideals auf.

Alle, die sich zum Beispiel in der Migrationsfrage in allen Ebenen engagieren, erkennen sehr schnell, ob nur Social-Media-Wissen und traditionelle Vorurteile hinter den Argumenten des Gegenübers stecken. Wenn die Erkenntnisse nur aus Gesprächen über statt mit den Menschen selbst gewonnen wurden, wenn das Wissen von jemand stammt, der das angeblich genau weiß, beende ich solche Diskussionen höflich, aber entschieden. Ich bin nicht mehr bereit, meine Energie für sogenannte Geängstigte, Abgehängte oder ewig Gestrige zu opfern.

Das mag grenzwertig besserwisserisch und intolerant sein. Ich nehme mir das bei meinem Dienst für den sozialen Frieden, für Humanität und meinen zahlreichen Integrations-Erfolgen, heraus. Reinhard Kastorff, Moosburg an der Isar