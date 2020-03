Es ist ihre letzte und erste Wahl zugleich, und was Christine Strobl dazu anmerkt, sagt viel über sie: "Ja mei, ich steh' halt nicht mehr auf der Liste." So ist sie, die SPD-Politikerin, die seit 1990 im Stadtrat sitzt, die seit 2006 Bürgermeisterin ist, zunächst Zweite, seit 2014 Dritte - und nun nicht mehr kandidiert. Sie macht kein großes Aufheben drum. Diesen Sonntag also ist die letzte Wahl während ihrer Amtszeit als Bürgermeisterin - und die erste seit drei Jahrzehnten, die nicht über ihr weiteres Berufsleben entscheidet.

Zugleich, erzählt sie am Telefon, sei dies ihre erste Abstimmung, bei der sie kein Wahllokal besuche. Sie habe bereits gewählt, daheim, Briefwahl. Wegen Corona? Wegen des riesigen Zettels, sagt sie. 163 mal 60 Zentimeter, die hätten nicht mal ganz auf den Küchentisch gepasst, geschweige denn in die Wahlkabine. Und ihre Partei, die SPD, muss man fast schon suchen auf diesem Wahlzettel. Sie steht nicht als Liste eins oder zwei drauf, wie man bei der seit Jahrzehnten die Stadtpolitik prägenden Partei vermuten könnte. Vier Listen stehen links von der SPD, also vor ihr. Das liege am Wahlergebnis bei der letzten Landtagswahl, erklärt Strobl. 9,7 Prozent gab es da nur, Platz fünf, hinter der AfD.

Und nun, bei der Kommunalwahl? "Ich war schon mal pessimistischer", sagt Christine Strobl, und fügt an, was in diesen Zeiten - damit ist nicht die Viruslage gemeint, sondern der Allgemeinzustand der SPD - fast euphorisch klingt: "Ich bin verhalten optimistisch." Sie rechne zwar mit weniger Sitzen für ihre Fraktion, was an den aufstrebenden Grünen liege und an den vielen Listen kleiner Parteien und Gruppierungen. Wenn von letzteren im Schnitt jede nur eineinhalb Prozent bekomme, dann sind schon mehr als 20 Prozent weg. Und inzwischen, sagt Strobl, falle es der München-SPD nicht mehr so leicht, sich von Bundes- oder Landestrends abzukoppeln.

Alles ungünstige Voraussetzungen. Trotzdem, sie habe das Gefühl, dass die Bürger durchaus würdigten, was die SPD für München erreicht habe. Und dann sei da natürlich noch Dieter Reiter, der Oberbürgermeister, der komme sehr gut an.

So viel zur Partei. Und sie selbst? Wie geht es Christine Strobl, die seit Jahren im Rathaus fürs Soziale zuständig ist, die noch in der Zeit des OB Georg Kronawitter in den Stadtrat einzog, die Ära Christian Ude komplett erlebt hat und dann den Wechsel zu Reiter? Sie wirkt froh. Das merkt man aber erst, wenn man ihr eine Weile zuhört. Nach dem "ja mei" betont Strobl mehrfach, dass sie sich aus freien Stücken verabschiede. Selbstbestimmt. So, wie sie vor Jahren entschieden habe, nicht für das OB-Amt zu kandidieren, das war, als sie ihre Krebserkrankung überstanden hatte. Im Oktober vergangenen Jahres erklärte sie für viele überraschend, nicht mehr zu kandidieren, aus privaten Gründen. Niemand hat sie rausgedrängt.

Sie ist eine der wenigen Politikerinnen und Politiker in führender Position, denen ein solcher Abschied gelingt - ehe die Bürger und die eigenen Parteifreunde erleichtert sind. "Das tut einem ganz gut", sagt Strobl, wenn sie berichtet, wie viel ehrliche Traurigkeit sie ob ihres bevorstehenden Abschieds mitbekomme, unter Bürgern, aber auch unter Verwaltungsmitarbeitern. "Das freut mich jedes Mal."

Jungen Politikerinnen hat sie selbst mal geraten: "Gockelt mehr!" Weil die Männer das ja auch tun - und die Stillen sonst untergehen. Allein, die Ratgeberin würde sich nie an ihren eigenen Rat halten, und sie ist ja auch der Beweis, dass nicht jeder stille Mensch ungehört bleibt. Strobl hat nicht die große Bühne gesucht, sondern eher im Stillen gewirkt, statt die sozialen Medien zu bedienen hat sie sich um die Verwaltung gekümmert, und das sei durchaus angekommen. Das sei wohl ihr "Erfolgsgeheimnis in Anführungszeichen" gewesen. Sie sagt das tatsächlich so, spricht die Anführungszeichen mit, um sich nicht zu sehr selbst zu loben.