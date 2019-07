2. Juli 2019, 18:55 Uhr Ablaufplan beschlossen Behelfsbauten über die Isar

Die Sanierung der Ludwigsbrücke soll im Frühjahr 2020 starten

Die Generalsanierung der beiden Ludwigsbrücken, die das Deutsche Museum mit dem West- und dem Ostufer der Isar verbinden, wird im Frühjahr 2020 beginnen. Von diesem Zeitpunkt an wird dem motorisierten Verkehr nur noch eine Fahrspur in jede Richtung zur Verfügung stehen. Dies wird auch nach Abschluss der Arbeiten so bleiben. Letzteres hat der Stadtrat erst im April beschlossen, um den Verkehr in der Innenstadt zu reduzieren. Die Tramstrecke über die beiden Brücken und die Museumsinsel wird voraussichtlich bis Mitte 2021 gesperrt, weil die Stadtwerke München die Gleise erneuern werden. Der Betrieb der Linie 16 werde in dieser Zeit auf dem Abschnitt vom Isartor bis zum Gasteig eingestellt, heißt es im Beschluss des Bauausschusses. Fußgänger und Radfahrer sollen zusammen jeweils eine Behelfsbrücke auf beiden Seiten der Ludwigsbrücken erhalten. Dort sollen in der Bauzeit auch sämtliche Leitungen und Rohre verlaufen, die dort über die Isar führen. Das geht aus dem Ablaufplan der Stadt vor, der im Bauausschuss beschlossen wurde.

Die Sanierung der beiden Brücken zur Museumsinsel wird 25 Millionen Euro kosten. Die Schäden haben Gutachter als so gravierend beschrieben, dass in Kürze die Verkehrssicherheit gefährdet wäre. Wenn nicht sofort mit der Instandsetzung begonnen werde, drohten teilweise Sperrungen, sagte Baureferentin Rosemarie Hingerl im Stadtrat. Die zwei Bauwerke wurden 1934 und 1935 errichtet, die Äußere Ludwigsbrücke von der Rosenheimer Straße auf die Insel musste nach Kriegsschäden im Jahr 1948 nochmals fast neu gebaut werden. Mit der Sanierung wird der Platz auf den Brücken und der Insel neu verteilt. Unter anderem wird die Tramhaltestelle mit zwei Bahnsteigen ausgestattet. Auch der Platz vor dem Museum soll neu gestaltet werden. Ein Jahr lang, wahrscheinlich von August 2020 bis Juli 2021, werden Fußgänger und Radler auf Behelfsbrücken über die Isar gelangen. Für deren Einrichtung muss zuerst in Teilen die Isarufermauer erneuert werden, auf der die temporären Bauwerke aufliegen sollen. Diese Brücken sollen 2,5 Meter breit werden, was dem Kreisverwaltungsreferat aufgrund des Aufkommens als zu gering erscheint. Größere Brücken bedürften jedoch einer größeren Auflage, wodurch weitere Bäume gefällt werden müssten, argumentierte das Baureferat erfolgreich dagegen.