22. Mai 2019, 18:48 Uhr Abiturtreffen nach 60 Jahren Heimlich in die Freiheit

1959 flüchteten 18 Schüler aus der DDR und trafen in einem westdeutschen Internat aufeinander. 60 Jahre später organisiert Gunter Fette, Nachlassverwalter von Karl Valentin, ein Wiedersehen

Von Sabine Reithmaier

Gunter Fette wird mit seinen Freunden an diesem Samstag auf den Viktualienmarkt spazieren. Er muss ihnen dort seine Mandanten vorstellen, Karl Valentin, Liesl Karlstadt, auch den Roider Jackl. Und logisch, ins Valentin-Karlstadt-Musäum führt der Nachlassverwalter der Komiker-Erben die Gäste natürlich auch. "Da kommen sie nicht dran vorbei", sagt der Rechtsanwalt. Aber die meiste Zeit werden sie Erinnerungen austauschen, reden über das Jahr 1959, in dem sie - 16, 17, 18 Jahre alt - aus der DDR flüchteten und in einem ...