3. Juni 2019, 17:36 Uhr Studium "Es tut erst mal gut, innezuhalten"

Christiane Mateus berät Jugendliche, die noch nicht wissen, was sie nach der Schule machen sollen. Sie erklärt, warum es manchmal besser ist, nicht gleich zu studieren - und wie man sich für das richtige Fach entscheidet.

Interview von Sabine Buchwald

Mit dem Ende der Abiturprüfungen beginnt für Christiane Mateus die arbeitsintensivste Zeit des Jahres. Die Abiturprüfungen sind vorbei, doch viele Schulabgänger wissen noch nicht, was sie jetzt machen wollen. Mit Mails, am Telefon und in persönlichen Gesprächen versuchen sie und ihre Kollegen von der Studienberatung an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) jungen Menschen zu helfen, ihren Weg zu finden. Während sonst im Monat durchschnittlich 3200 Anrufe eingehen, schnellt die Zahl von gut 5000 im Juni bis zum August auf weit über 8000 ...