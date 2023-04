Am Mittwoch beginnen für 35 000 Schülerinnen und Schüler in Bayern die Abiturprüfungen. Die Münchnerin Annabell Leschhorn über ihre Vorbereitung, mögliche Lücken durch die Corona-Zeit und was sie nach der Prüfungsphase plant.

Interview: Lena Hollet

Am Tag vor ihrer ersten Abiturprüfung sitzt Annabell Leschhorn, 21, in ihrer Wohngemeinschaft. Gerade ist sie von der Schule heimgekommen - die letzten beiden Lateinstunden standen an. "Da habe ich gefühlt mehr gelernt wie in den letzten beiden Jahren zusammen", sagt sie und lacht. Am Telefon wirkt sie sehr entspannt. Der Prüfungsstress kann ihr nichts anhaben. Mit der SZ hat sie über mögliche Wissenslücken und was sich durch die Pandemie am Abitur verändert hat gesprochen.