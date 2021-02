"Wir fühlen uns wie Versuchskaninchen" und "Zurück in die Schule" vom 2. Februar:

Kontakte minimieren

Schüler und nun auch die Lehrerverbände sagen deutlich, dass die aktuellen Maßnahmen der Staatsregierung zur Überwindung der Coronavirus-Pandemie in der Schule, nicht taugen. Dabei gibt es erprobte Konzepte, um die zwei Hauptziele - Vermeidung von Infektionen und Vorbereitung einer fairen Abschlussprüfung - zu erreichen. Das gelingt nicht durch Wechselunterricht, bei dem sich immer Schüler und Lehrer jeden Tag in der Schule treffen, wobei die halbe Klasse zu Hause bleibt. Kontakte minimieren und Abstand halten geht anders, und ich kenne kein überzeugendes Konzept, um Abiturienten im Wechselunterricht auf die Abiturprüfung vorzubereiten. Die Lehrer haben in den letzten Monaten aber gute Methoden des Distanzunterrichts entwickelt, bei denen sie die ganze Klasse in einer Videokonferenz vor sich haben. Schüler in Abschlussklassen kommen mit dieser Art von Unterricht gut klar. Die ganz großen Defizite gibt es aber bei den Kleinen. Wie soll ein Erstklässler ohne Lehrkraft und ohne Hilfsmittel Lesen, Schreiben oder Rechnen lernen?

Josef Kutzelmann, Würzburg

Nachteiliger Wechselunterricht

Mit Protesten, Petitionen und zuletzt der Unterstützung durch die Frauen-Union haben die Eltern erreicht, dass die Abschlussklassen vor Beendigung des Lockdowns im Wechselunterricht in ihre Schulen dürfen. Als Mutter einer angehenden Abiturientin erlaube ich mir daher Kritik an meiner eigenen Interessengruppe - den Eltern. Hätten wir im Vorfeld die Mehrzahl der Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte gehört, wäre deutlich geworden, dass der inzwischen erheblich verbesserte Distanzunterricht an den meisten Schulen wesentlich erfolgreicher ist als ein schwer koordinierbarer Wechsel zwischen Distanz und Präsenz. Das Asam-Gymnasium in Giesing ist sicherlich ein Best-Practice-Beispiel. Datenschutz (solange in Deutschland zum Beispiel noch keine eigene Schulcloud existiert), der immer noch zu geringe Ausbau an Netz und Technik sowie die weiterhin erforderlichen Fortbildungen vieler Lehrkräfte ermöglichen derzeit jedoch leider noch nicht, diesem Beispiel flächendeckend zu folgen. Ich appelliere an alle Eltern, nicht immer nur kurzfristig von der Sorge um den Erfolg ihrer eigenen Kinder getrieben zu sein, sondern in diesen schwierigen Zeiten das große Ganze im Auge zu behalten. Unsere Schülerinnen und Schüler werden trotz aller Probleme und Sorgen am Ende dennoch im internationalen Wettbewerb bestehen können, da wir gemeinsam mit dem Rest der globalisierten Welt diese große Herausforderung bewältigen müssen.

Nina Kaempfe, Berg