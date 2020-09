Von Cora Wucherer

Wem es nicht reicht, Aussichtstürme zu erklimmen oder Brücken zu besteigen, der erobert gleich den ganzen Himmel. Mit einer Ballonfahrt oder beim Paragliding zum Beispiel. Verschiedene Anbieter, wie unter anderem Jochen Schweizer oder Bavaria Ballon "Ballonfahrten mit Herz", bieten Heißluftballonfahrten über München und dem Voralpenland an. Je nach Wind, der die Fahrtrichtung des Ballons bestimmt, erleben die Ballonfahrer unterschiedliche Aussichten auf die Landeshauptstadt oder auch Schliersee, Tegernsee und Starnberger See. Auch beim Aufbau darf selbst mit angepackt werden. Und nach der circa eineinhalbstündigen Fahrt wartet die obligatorische Ballonfahrertaufe. Wer sich nach ein bisschen mehr Nervenkitzel sehnt, kann Gleitschirmfliegen ausprobieren. Beispielsweise in der Bayrischen Drachen- und Gleitschirmschule: Dort erlernt man das Fliegen auf dem Schulungsgelände in Penzberg nahe München, auch in Schnupper- oder Abendkursen.

Ballonfahrten mit Herz, Kirchstockacher Str. 3, Brunnthal, t08102/780 59 98, www.ballonfahrten-mit-herz.de; Bayrische Drachen- und Gleitschirmschule Penzberg, t 0172/408 84 44, www.bay-flugschule.de