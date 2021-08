Von Jakob Wetzel

Vielleicht hat es die Stadt herausgefordert, in jedem Fall hat sie angefangen. Es ist ein martialisches Motiv, das der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) für seine neue Plakatkampagne ausgewählt hat: Eine Frau tritt in einen überdimensionierten Getränkekarton, ihr Fuß geht glatt durch, die Milch spritzt. "Weg mit Einweg!", steht daneben. Weniger Müll sei besser für die Umwelt. Doch jetzt tritt der vermeintlich wehrlose Getränkekarton zurück.

Der Fachverband Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel (FKN) mit Sitz in Berlin, in dem sich drei Hersteller von Getränkekartons zusammengeschlossen haben, hat einen Anwalt eingeschaltet: Bis Donnerstag soll der AWM alle Plakate mit diesem Motiv aus dem öffentlichen Raum entfernen und sich verpflichten, das Bild auch nicht mehr zu verwenden. Das Motiv suggeriere, dass Getränkekartons Mehrwegflaschen ökologisch uneingeschränkt unterlegen seien, heißt es in dem Schreiben des Anwalts. Das sei falsch.

Das Plakat rufe zum Boykott von Milch in Kartonverpackungen zum Schutz der Umwelt auf, erklärt der Verband dazu. Dieser Aufruf sei "vollkommen unverhältnismäßig und in der Sache nicht gerechtfertigt". Denn es hänge nicht nur vom Abfall ab, ob eine Verpackung umweltfreundlich sei oder nicht. Tatsächlich hatte der FKN zuletzt vom unabhängigen Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg eine Ökobilanz erstellen lassen. Dieser zufolge habe der Karton beim Klimaschutz eindeutige Vorteile gegenüber allen anderen Verpackungen, inklusive Mehrwegflaschen aus Glas. Bei letzteren bemängelte die Studie speziell für Milch, dass es kein funktionierendes Mehrweg-Poolsystem für die Flaschen gebe, die Folge seien lange Transportwege.

Die Stadt München äußerte sich von der Kritik überrascht, aber wenig beeindruckt. Das vom Verband beanstandete Motiv ist eines von dreien, mit denen der AWM dazu anhalten will, weniger Müll zu produzieren. Der Stadtrat hat sich im vergangenen Jahr das Ziel gesetzt, München zur "Zero Waste City" zu machen, also zu einer Stadt ohne Müll. Die neue Kampagne hatte der AWM Anfang Juli vorgestellt. Die Motive sind seither unter anderem in Münchner U-Bahnstationen, an Litfaßsäulen und auf Müllfahrzeugen zu sehen.

"Richtig so, dass unsere aktuelle AWM-Kampagne für Mehrweg-Produkte so große Beachtung findet", findet Kommunalreferentin und AWM-Chefin Kristina Frank (CSU). "Für uns als Abfallwirtschaftsbetrieb ist Abfallvermeidung oberstes Ziel, so komisch das klingen mag." Der beste Müll sei derjenige, der gar nicht erst entstehe. Und die Botschaft bleibe: Mehrweg sei besser als Einweg. "Daran halten wir trotz Unterlassungsforderung des Fachverbands Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel fest." Entfernen möchte die Stadt die Plakate nicht.