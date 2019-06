30. Juni 2019, 18:34 Uhr Abbiegeunfälle in München Stadt muss mehr tun für Radler

Beschönigen hilft nicht - die Lage ist dramatisch schlecht

"Müllwagen überrollt Radfahrer beim Rechtsabbiegen", 21. Juni:

"Der/die Nächste bitte!" Was extrem zynisch klingt, ist im Münchner Straßenverkehr leider bitterste Realität. Es ist also wieder ein Radfahrer einem Rechtsabbieger zum Opfer gefallen. Vor ein paar Wochen ist ein elfjähriger Schüler von einem rechtsabbiegenden Lkw getötet worden.

So bestürzend diese besonders tragischen und damit einer breiten Öffentlichkeit bekannt gewordenen Fälle sind - sie sind leider nur die Spitze des Eisbergs. Allein in unserer Familie haben wir in den vergangenen Jahren drei Unfälle zu beklagen, bei denen zwei Mal meine Frau und ein Mal ich von Autos - zweimal davon beim Abbiegen - erfasst worden sind. Alle Fälle gingen so glimpflich aus, dass keine Polizei gerufen wurde, die Fälle scheinen also in keiner Statistik auf. Aber selbst, wenn physisch "nur" Prellungen und eine Beule am Kopf zu beklagen sind, so sitzt der Schock so tief, dass man manchmal Wochen braucht, um ihn zu überwinden.

Meine Frau ist Lehrerin am Pestalozzi-Gymnasium, das der oben erwähnte Schüler besucht hat. Nach dem Unfall hat sich die Lehrer- und Schülerschaft des Gymnasiums an unseren Oberbürgermeister (OB) gewandt mit der dringenden Bitte, sich für einen deutlich verbesserten Schutz der Radfahrer im Straßenverkehr einzusetzen. Ich weiß nicht, wie die Schule die Antwort des OB empfunden und kommentiert hat, für mich persönlich ist sie erschütternd. Neben ein paar Floskeln über die Traurigkeit, die auch er über den Tod des Schülers empfinde, lässt er offenbar einen Technokraten aus seinem Büro auflisten, was die Stadt unternimmt, um die Radfahrer besser zu schützen. Da mag die ein oder andere Maßnahme durchaus sinnvoll sein, aber nach den Erfahrungen, die wir in diesem Bereich mit der "Radlhauptstadt München" (ein Hohn!) in Jahrzehnten machen mussten, habe ich das Gefühl, dass trotz aller schönen Worte über singuläre Aktionen hinaus nichts Substanzielles passiert.

Dass der CSU die Radfahrer "gegen jeden Menschenverstand", wie ihr Herr Scheuer sagt (ach Entschuldigung, das war in anderem Zusammenhang) irgendwo vorbeigehen, ist bekannt. Von der SPD erhoffen wir uns seit vielen Jahren ein Konzept, wie gerade der innerstädtische Fahrradverkehr seiner steigenden Bedeutung gemäß geschützt und gefördert werden kann. Da aber im Zweifelsfall auch bei der SPD immer noch das Auto Vorrang genießt (siehe zum Beispiel Rosenheimer Straße, Lindwurmstraße), braucht sie sich nicht zu wundern, wenn sie auch in München demnächst den Grünen das Feld überlassen muss. Walter Richter, München