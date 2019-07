28. Juli 2019, 18:41 Uhr Abbiegestreit am Olympiapark Taxifahrer nimmt Polizist auf die Haube

Ein 23 Jahre alter Taxifahrer hat mit seinem Fahrzeug einen Polizisten aus dem Weg geräumt. Der Student wollte am Freitagabend gegen 18.15 Uhr nach Polizeiangaben am Olympiapark vom Spiridon-Louis-Ring links auf die Lerchenauer Straße abbiegen. Die Polizei hatte dies wegen des dichten Verkehrs temporär verboten und dafür Pylonen aufgestellt. Der Mann stieg laut Bericht aus und stellte die Hindernisse beiseite, um trotzdem abzubiegen. Als ein Polizist ihm das untersagte und sich nach fruchtloser Diskussion vor das Taxi stellte, soll der Mann eingestiegen sein, den Polizisten weggeschoben und auf die Kühlerhaube genommen haben. Der Beamte wurde leicht verletzt. Gegen den Taxifahrer wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.