"Lkw überrollt Radfahrerin" vom 20. September:

Tödliches Dauerthema

Das oft tödliche Dauerthema im Verkehrschaos deutscher Großstädte. Und weit und breit kein Lösungswille geschweige denn -ansatz. Mit der eigenen Selbstoptimierung bereits heillos überforderte Kommunalpolitiker, völlig desinteressierte Landes- und Bundesverkehrsministerien, Lkw-Fahrer und die fuhrunternehmerische Maxime ,Geld vor Menschenleben' sind die Realität gewordenen apokalyptischen Reiter eines jeden Fahrradfahrers. Nicht umsonst trägt der derzeitige Münchner OB diesen verhängnisvollen Namen, der auf der Versäumnisspur seines Vorgängers munter weitertrabt. Die in Aussicht gestellten 100 Spiegel sind doch seit Jahren längst überfällig und dürfen flankierende Sicherheitsmaßnahmen wie Seitenkameras an Lkw und geänderte Ampelschaltungen nicht ersetzen. Presse sei daher wachsam! Dr. med. Christian Deindl, Nürnberg

Gefährliche Baufahrzeuge

Angesichts des Abbiegeunfalls in Berg-am-Laim, bei dem es zum Glück nur eine schwerverletzte Person gab, aber genauso gut eine Mutter mit ihrem Kind tödlich verletzt hätte sein können (es handelte sich um ein Lastenfahrrad für Kinder), möchte ich doch noch ein paar Anmerkungen zur aktuellen Situation auf den Münchner Verkehrsflächen machen. Die vielfältigen Probleme lassen sich inzwischen nicht an einem einzigen Verkehrsmittel festmachen. Die Zahl der Menschen und der unterschiedlichsten Verkehrsmittel hat in den letzten Jahren gewaltig zugenommen, hingegen ist der dafür zur Verfügung stehende Verkehrsraum eine begrenzte Größe.

Ein gewaltiges Problem ist seit den letzten Jahren die enorme Zunahme der Großbaustellen (bedingt durch die Null-Zins-Politik), die sehr viel öffentlichen Verkehrsraum für sich in Anspruch nehmen. Hier sind Baumaßnahmen privater Investoren gemeint. Warum dürfen diese oft für lange Zeit ihre Baumaschinen und Baucontainer auf öffentlichem Grund abstellen und werden nicht gezwungen, ihre Baustellen so zu organisieren, dass die allgemeine Belästigung auf ein Minimum beschränkt wird? Damit verbunden ist der Baustellenverkehr mit Schwerlastfahrzeugen, deren Fahrer oft gezwungen sind, im Akkord zu fahren und somit ein erhebliches Unfallrisiko darstellen. Ein solches Fahrzeug war auch an dem Unfall in Berg am Laim beteiligt. Die Forderung nach Abbiegeassistenten ist sowieso überfällig. Hier ist auch eine bessere Kontrolle seitens der Polizei erforderlich. Robert Tröndle, München