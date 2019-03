7. März 2019, 18:49 Uhr Ab Montag Stadt stellt Wasser auf Friedhöfen an

Von Montag, 11. März, an gibt es auf den städtischen Friedhöfen wieder Wasser. Zunächst stehen insgesamt 254 Wasserbehälter zur Verfügung. Die Tonnen fassen jeweils 400 Liter und werden bis Samstag, 6. April, aufgestellt. Die Brunnenanlagen auf den Friedhöfen werden von Montag, 1. April, an nach und nach in Betrieb genommen. Das Öffnen aller 600 Brunnenanlagen auf den 29 Städtischen Friedhöfen dauert etwa zwei Wochen.