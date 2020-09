Förderpreise für Künstler in Bayern gibt es zum Glück einige, wenngleich nie genug. Die stammen vor allem vom Freistaat und von der Stadt München, mitunter auch von Vereinen und privaten Stiftungen. Meist sind sie als Unterstützung für die ersten Berufsjahre gedacht oder sie sind projektbezogen. So mancher hangelt sich von Förderung zu Förderung, um zu überleben. Doch wenn Künstlerinnen und Künstler die Mitte des Lebens erreicht haben, können sie sich oft für diese Förderungen nicht mehr bewerben. Auch deshalb - und in Erinnerung an die langjährige, vor einem Jahr verstorbene Stiftungsratsvorsitzende Gile Haindl-Steiner - hat die Erwin und Gisela von Steiner-Stiftung nun ein Stipendium geschaffen.

Das in diesem Jahr erstmals ausgeschriebene Gile Haindl-Steiner-Stipendium unterstützt gezielt Bildende Künstler, die 40 Jahre oder älter sind, und in oder um München herum ihren Lebens- und Arbeitsmittelpunkt haben. Das Stipendium ist ausdrücklich nicht projektgebunden. Ziel sei es, so heißt es in der Ausschreibung, "Künstler*innen das Leben und Arbeiten in München finanziell zu ermöglichen." Das Stipendium beinhaltet einen monatlichen Zuschuss zur Atelier- oder Wohnungsmiete in Höhe von 500 Euro, der wird aber nur gewährt, wenn noch kein anderweitiger Wohnraum- oder Ateliermietzuschuss vorhanden ist. Das Stipendium wird auf zwei Jahre vergeben, so dass das Gile Haindl-Steiner-Stipendium mit insgesamt stattlichen 12 000 Euro dotiert ist. Pro Jahr sollen auf diese Weise künftig zwei Künstlerinnen und Künstler gefördert werden. Über die Vergabe entscheidet eine Jury. Die Bewerbungsfrist endet am 30. September. Alle Informationen sind abrufbar über die Website der Erwin und Gisela von Steiner-Stiftung: www.steiner-stiftung.de.