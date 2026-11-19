Autofahrer sollten an diesem Wochenende in München ihr Auto am besten stehenlassen und den öffentlichen Nahverkehr oder das Fahrrad nutzen. Das raten die Polizei und die Autobahn GmbH des Bundes. Denn von Freitagabend, 20. November, 20 Uhr, bis voraussichtlich Montagfrüh, 23. November, 5 Uhr, ist die Autobahn A99 zwischen dem Autobahnkreuz München-Ost und dem Kreuz München-Süd vollständig gesperrt. Die Absperrarbeiten beginnen bereits am Freitag um 18 Uhr.

Die Autobahn GmbH reißt die Brücke bei Haar ab, über welche die Bundesstraße 304 führt. Die Überführung stammt aus dem Jahr 1973 und ist so marode, dass sie nicht mehr saniert werden kann. Ihr baulicher Zustand habe die Note 3,5, sagt Sabine Wiedemann, Abteilungsleiterin Brückenbau bei der Autobahn GmbH. Die schlechteste Note sei eine Vier.

Die Brücke ist knapp 95 Meter lang und 31 Meter breit. Wegen dieser schieren Größe sei es nicht möglich, sie in nur einer Nacht abzureißen. Gesprengt werden kann sie auch nicht, so wird sie mit Baggern binnen zwei Tagen und drei Nächten Stück für Stück abgetragen. Ein halbseitiger Abriss, bei dem man noch hätte Spuren auf der A99 freihalten können, sei wegen Einsturzgefahr nicht möglich.

Etwa 100 000 Autos passieren täglich den betroffenen Abschnitt der A99, in Spitzenzeiten bis zu 120 000. Weil im November ein geringeres Verkehrsaufkommen mit nur 80 000 Fahrzeugen herrscht, habe man bewusst dieses Wochenende für den Abriss ausgesucht.

Dennoch ist wegen der Sperrung im gesamten Großraum München mit massiven Staus zu rechnen. Das gilt auch explizit für das Münchner Stadtgebiet. Besonders betroffen wird der Mittlere Ring sein. Die Autobahn GmbH empfiehlt eine Umfahrung der Innenstadt über den Ring Ost, hier wird auch vorübergehend das Diesel- und Lkw-Fahrverbot aufgehoben. Wichtig zu wissen: Auf dem westlichen Ring gilt das Fahrverbot weiterhin. Für hohe Fahrzeuge bleibt auch die Chiemgaustraße tabu, weil es hier eine Unterführung mit nur 3,50 Metern Durchfahrtshöhe gibt. Auch der Föhringer Ring bleibt für Lastwagen gesperrt.

Welche Route auch immer man wählt, das spiele letztlich bei der Staugefahr keine Rolle, sagt Wiedemann. Welche Straßen abseits der Mittleren Rings besonders stauträchtig werden könnten, darüber wollen Polizei und Autobahn GmbH keine Prognosen abgeben. „Eigentlich alle“, sagt Wiedemann. Sich Schleichwege zu suchen, bringe nichts.

Zum Stau auf den Straßen kommt von Samstagabend, 22 Uhr, bis Betriebsschluss am Sonntagabend noch eine U-Bahn-Sperrung der U3 zwischen Implerstraße und Fürstenried West hinzu. Grund sind Stellwerkarbeiten an der Aidenbachstraße. Es verkehren im Zehn-Minuten-Takt Ersatzbusse, die allerdings nicht die Bahnhöfe Obersendling, Aidenbachstraße und Basler Straße direkt anfahren können. Stattdessen werden die Haltestellen Hofmannstraße, Geretsrieder Straße, Ratzingerplatz und Kriegelsteinerstraße in der Nähe bedient. Bewahrheiten sich die Stau-Prognosen, werden womöglich auch die Buspassagiere mit mehr Fahrzeit rechnen müssen.