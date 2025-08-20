Zum Hauptinhalt springen

Massive EinschränkungenLastwagen gerät in Brand – A99 Richtung Salzburg gesperrt

So flüssig dürfte der Verkehr an diesem Morgen auf der A99 nicht laufen, denn die Autobahn musste in eine Fahrtrichtung komplett gesperrt werden (Symbolbild).
So flüssig dürfte der Verkehr an diesem Morgen auf der A99 nicht laufen, denn die Autobahn musste in eine Fahrtrichtung komplett gesperrt werden (Symbolbild). (Foto: Johannes Simon)

Die Autobahn wird in Richtung Salzburg voraussichtlich den ganzen Mittwoch gesperrt bleiben. Wegen des ausgelaufenen Kraftstoffs muss die Fahrbahn abgefräst und neu asphaltiert werden.

Nach einem Lastwagenbrand auf der Autobahn 99 müssen Autofahrer im Münchner Westen voraussichtlich den ganzen Tag lang mit Problemen rechnen. Die Hauptfahrbahn am Autobahnkreuz München-West in Richtung Salzburg sei voraussichtlich den gesamten Mittwoch gesperrt, teilte die Polizei mit. Die Beamten rechneten im morgendlichen Berufsverkehr mit „massiven und weitreichenden Behinderungen“.

Einem Polizeisprecher zufolge staute sich der Verkehr zeitweise bis zur A96. Wer kann, solle den Bereich weiträumig umfahren. Der Verkehr werde an der Anschlussstelle Lochhausen ausgeleitet, sagte der Polizeisprecher. Einspurig sei die Einsatzstelle auf einer Nebenfahrbahn befahrbar.

Ursache für die lange Sperrung ist ausgelaufener Kraftstoff, der laut Polizei tief in den Asphalt eingedrungen ist. Die gesamte Fahrbahn muss daher abgefräst und neu asphaltiert werden. Der 51 Jahre alte Fahrer bemerkte den Angaben zufolge am Dienstag in einem Tunnel Brandgeruch in seinem Fahrzeug. Das Führerhaus geriet in Flammen. Der Mann sei mit leichten Brandverletzungen am Arm in ein Krankenhaus gekommen, sagte ein Polizeisprecher.

