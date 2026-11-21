Die große Staubwolke zwischen Haar und Grasbrunn sieht man schon von Weitem auf der B304. Und je näher man dieser ungewöhnlichen Baustelle kommt, desto mehr wird einem auch durch den Lärmpegel klar, welch gewaltige Maschinen dort im Einsatz sind. Sieben Bagger fressen sich gleichzeitig durch die Brücke über der A99 , wie sieben große Ungeheuer mit ungestilltem Hunger nach Beton und Stahl. Der Abbruch des maroden Bauwerks läuft seit Freitagabend. Am Montag in der Früh müssen die Arbeiter vor dem Einsetzen des Berufsverkehrs fertig sein. So lange ist die A99 gesperrt. Das befürchtete Verkehrschaos allerdings blieb zumindest bis zum frühen Samstagnachmittag aus.

Verkehrstechnisch ist eine solche Vollsperrung eine große Herausforderung. Schließlich ist der Autobahnring um München eine sehr stark befahrene Strecke, bis zu 120 000 Fahrzeuge sind hier am Tag unterwegs. An diesem Wochenende müssen sie andere Routen nehmen, schon am Samstagmorgen lässt sich am Autobahnende der A8 bei Ramersdorf beobachten, wie ein Lastwagen nach dem anderen dorthin abbiegt, wo solche Brummis normalerweise unerwünscht sind. An diesen drei Ausnahme-Tagen sind Lkw- und Dieselfahrverbote für den Mittleren Ring vorübergehend außer Kraft gesetzt. Aber alles rollt. Außerhalb Münchens in Vaterstetten genauso wie im Münchner Westen und nordöstlich der Baustelle. Ab und zu stockt es auf dem Mittleren Ring.

Das Autobahnende der A8 bei Ramersdorf. Hier stauten sich die Lastwagen, um auf den Mittleren Ring einzubiegen. Foto: Robert Haas

„Null Lage“, sagt der Pressesprecher des Polizeipräsidiums München am Samstag und meint damit mögliche Verkehrsbehinderungen durch die Großbaustelle im Osten der Stadt. Auf der A8 hätte man mal in Richtung München am Vormittag „leichte Stauungen“ registriert, aber zum Nachmittag hin hätte der Verkehr sogar „spürbar abgenommen“. Auf dem Mittleren Ring sowie auf der B471 hätten seine Kollegen ein leicht erhöhtes Verkehrsaufkommen festgestellt und auf der Bundesstraße auch mehr Lkw.

Mittlerer Ring während A99 Sperrung Bernhard Lohr

Tags zuvor, am Freitagabend, dem Beginn der Sperrung, sei alles in geregelten Bahnen verlaufen. „Wenn man nicht gewusst hätte, dass da eine Autobahn gesperrt ist, hätte man nichts gemerkt“, sagt der Sprecher. Er führt das dezente Verkehrsaufkommen auch auf die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei zurück. „Unser Konzept ist aufgegangen, offenbar haben viele das Auto stehen lassen.“

Michael Hösch sagt, es seien nur etwa 30 Prozent der Fahrzeuge unterwegs als sonst an solch einem Novembersamstag. Er leitet die Verkehrs- und Betriebszentrale (VBZ) Südbayern der Autobahn GmbH. Auch Hösch vermutet, dass viele offenbar die Appelle von Polizei und Autobahn GmbH ernst genommen haben und zu Hause geblieben sind. Hösch ist zu dieser doch spektakulären Baustelle im Münchner Osten gekommen, um sich über den Fortschritt zu informieren. „Es läuft gut, wir sind im Zeitplan“, sagt Projektleiterin Sabine Wiedemann.

50 Arbeiter sind damit beschäftigt, die 100 Meter lange und 30 Meter breite Brücke abzureißen. Im Schichtbetrieb, auch in der Nacht. Denn die Baustelle darf nicht stillstehen. Am Montag um fünf Uhr in der Früh muss nicht nur der Koloss zertrümmert, sondern auch alle Brocken abtransportiert und die Fahrbahnen gereinigt sein, damit der Verkehr hier wieder fließen kann.

Um die Autobahn bei diesen Abbrucharbeiten nicht zu beschädigen, wurde unter der Brücke eine dicke Schicht Kies aufgeschüttet. Die Betonteile, die die Bagger in Teamarbeit herausreißen, fallen also weich. „Das Besondere an diesem Abriss ist, dass wir nur von einer Seite aus arbeiten, weil auf der anderen die Behelfsbrücke steht“, erläutert Michael Kordon, Direktor der Niederlassung Südbayern der Autobahn GmbH.

Sieben Bagger fressen sich durch die marode Brücke über der A99 bei Haar. Foto: Robert Haas

Michael Kordon (Mitte), Direktor der Niederlassung Südbayern der Autobahn GmbH, im Gespräch mit der Projektleiterin Sabine Wiedemann und einem weiteren Mitarbeiter. Foto: Robert Haas

Ohne die provisorische Brücke über der A99 würde es gar nicht gehen. Denn auch über diese Straße rollen täglich bis zu 40 000 Fahrzeuge, „so viele wie anderswo auf der Autobahn“, sagt Kordon. Für den Bau der neuen Brücke sind zwei Jahre angesetzt. Kordon ist überzeugt, dass dies ohne große Sperrungen funktioniert. „Höchstens mal, wenn ein Träger eingesetzt wird, dann machen wir das in der Nacht, wenn nicht viel los ist.“

Kordon muss laut sprechen, damit ihm das Getöse der Bagger nicht übertönt. Wieder kracht ein Betonteil nach unten. „Wir wissen, dass das laut ist, deshalb haben wir die Anwohner auch frühzeitig informiert. Bisher gab es keine Beschwerden“, sagt Projektleiterin Wiedemann am Morgen nach der ersten Nacht.

Neugierige am Absperrzaun. Der Brückenabriss lockt Zuschauer an. Foto: Robert Haas

Bereits in der Nacht haben die Arbeiten bei Flutlicht begonnen. Robert Haas

Eines der Bauunternehmen, die hier mit schwerem Gerät zugange sind, ist die Firma Mailhammer, wie man auch an dem Logo auf den gelben Abbruchbaggern erkennen kann. 60 Tonnen schwer ist eine solche Maschine, sagt Firmenchef Helmut Mailhammer. Nicht nur für die Zuschauer, die sich am Bauzaun einfinden, ist ein solcher Abriss spektakulär. Auch für die Mitarbeiter der Baufirma ist ein derartiger Einsatz etwas Besonderes, das haben sie nicht oft. „Viele Baggerführer wollten mitarbeiten“, sagt Mailhammer, sogar von Auswärtigen habe er Anfragen bekommen. Alles läuft bei einem solchen Abbruch koordiniert ab, die Fahrer sind über Funk miteinander verbunden. Es ist eine Mannschaftsaufgabe.

Am Sonntag transportieren dann acht bis zehn Lastwagen den ganzen Schutt ab. „Fast die gesamte Brücke wird wiederverarbeitet“, sagt der Sprecher der Autobahn GmbH, Josef Seebacher. Der Beton werde wieder zu Baustoff und auch den Stahl könne man verwerten. „Wir haben eine Recyclingquote von über 90 Prozent.“ Vor allem ist man bei der Autobahn GmbH jetzt froh, dass das Ding wegkommt. Denn beim Abbruch hat sich bestätigt, was sich im vergangenen Jahr bei der Prüfung bereits herausgestellt hat: Die Brücke ist zu marode, um sie noch länger zu nutzen. Sie war in den Siebzigerjahren schnell und billig gebaut worden. Die neue Brücke über der A99 soll jetzt 30 Millionen Euro kosten.