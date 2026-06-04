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Sperrung der A 96Wenn 2000 Kubikmeter Stahl und Beton mit infernalischer Gewalt niedergerissen werden

Lesezeit: 3 Min.

Mehrere Bagger gleichzeitig knabbern, meißeln, schaufeln.
Mehrere Bagger gleichzeitig knabbern, meißeln, schaufeln. Robert Haas

Die 50 Jahre alte Brücke über die Lindauer Autobahn muss innerhalb weniger Tage abgetragen werden. Die Bagger arbeiten rund um die Uhr. Die Auswirkungen auf Anwohner und Verkehr sind drastisch.

Von Tom Soyer

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An der Grenze zwischen den Stadtvierteln Hadern, Laim und Sendling ist fünf Tage lang „Taka-Taka“-Land. Hat nur leider mit Idylle nichts zu tun, weil jenes Geräusch aus bis zu sieben gewaltigen Baggern mit deren Meißeln auf Stahlbeton erzeugt wird, und jeder dieser Meißel gut und gerne hundert- bis zweihundert Mal in der Minute mit Urgewalt auf die alte Brücke über die Autobahn A 96 niederknallt. Brückenabriss an der Fürstenrieder Straße, fünf Tage Staub, gewaltiger Lärm – und großes Spektakel.

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