Ein hoffnungsvoller Titel schmückt den Eröffnungsvortrag von Schriftstellerin A. L. Kennedy für die Münchner Kammerspiele : "Wir werden uns dort treffen, wo es keine Dunkelheit gibt". Angesichts zunehmender Polarisierungen durch Brexit, Corona & Co. widmet sich die schottische Autorin dem Hass innerhalb der europäischen Gesellschaft - und ergründet, was demokratische Kräfte ihm entgegensetzen können.

Mit der für sie typisch ironischen Art zeichnet Kennedy Zukunftsszenarien, in denen kein Raum für Hass und Dunkelheit sein soll. Der Vortrag auf Englisch bereitet die Uraufführung der Bühnenversion ihres neuesten Romans "Als lebten wir in einem barmherzigen Land" im Januar 2024 vor. Darin hadert die Grundschullehrerin Anna in dem von Krisen geprägten England mit den Grenzen zwischen Gut und Böse. Kennedys Beobachtungen zu Politik und Gesellschaft bereichern nicht nur das Literaturpublikum - die Autorin begleitete beispielsweise mit der "Affentheater"-Kolumne in der SZ bereits den Brexit.

Eröffnungsvortrag "Wir werden uns dort treffen, wo es keine Dunkelheit gibt", So., 15. Okt., 20 Uhr, Münchner Kammerspiele, Tickets unter muenchner-kammerspiele.de