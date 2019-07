24. Juli 2019, 19:01 Uhr 89,5 Prozent CSU zelebriert Einigkeit

Ludwig Spaenle ohne Gegenkandidat zum Bezirkschef gewählt

Von Dominik Hutter

Ein paar große Worte dürfen es schon sein. In aller Bescheidenheit. Und so spricht Ludwig Spaenle mit Anspielung auf Thomas Manns Novelle "Gladius Dei" ins Mikrofon, dass München auch deshalb wieder leuchtet, weil die CSU im Rathaus inzwischen wieder mitregiert. Starke Akzente habe man in den vergangenen fünf Jahren gesetzt. "Wir brennen für diese Stadt", versichert Spaenle. "Und ich brenne für die Münchner CSU." Exakt 89,5 Prozent der so Gelobten brennen auch für Spaenle - und wählten ihn am Dienstagabend erneut zum Münchner Bezirksvorsitzenden der CSU. Das dynamische "Ja", mit dem der 58-Jährige die Wahl annahm, schallte deutlich vernehmbar durch den Festsaal des Hofbräukellers. Der CSU stehen heiße Zeiten bevor: Spätestens im Herbst beginnt der Wahlkampf, und von März nächsten Jahres an will die Partei nicht nur weiterregieren, sondern mit Kristina Frank auch noch die Oberbürgermeisterin stellen.

Dafür braucht es Einigkeit, und die betonte die vom jahrelangen Seehofer-Söder-Hickhack geprägte Partei ganz demonstrativ. Keine Gegenkandidaten bei der Vorstandswahl, keine Gegenrede. Dafür viel Applaus für den Gastredner, Ministerpräsident Markus Söder, der ebenfalls die wiedergefundene Geschlossenheit der CSU lobte und die Parole ausgab, dass in München im März 2020 alles drin sei. "Kristina, ich weiß, dass du Power hast", rief er der Kandidatin entgegen. Speziallob gab es für Spaenle, der sich nach einem persönlich sehr schwierigen Jahr zum Weitermachen entschlossen habe. Das war, das ist in der CSU allgemein bekannt, tatsächlich nicht selbstverständlich, und es war nicht zuletzt Söder selbst, der mit dem Rausschmiss Spaenles aus dem bayerischen Kabinett dessen politischen Stern Richtung Sinkflug schickte. Im Herbst verlor der einstige Kultusminister dann auch noch sein Landtagsmandat in Schwabing. Spaenle gilt aber als Kämpfertyp, als politischer Überzeugungstäter. Und er will es noch einmal wissen.

Neu in der Riege der vier Stellvertreter im Bezirksvorstand ist die Kommunalreferentin und Oberbürgermeister-Kandidatin Kristina Frank, die mit 83,3 Prozent Ja-Stimmen ein akzeptables, aber keineswegs zum Jubeln verführendes Ergebnis erhielt - sie hatte keine Konkurrenz. Besser hat es da schon Justizminister Georg Eisenreich erwischt, für den sich 92,3 Prozent der Delegierten aussprachen. Evelyne Menges, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CSU im Münchner Stadtrat, kam auf 84,6 Prozent, der Landtagsabgeordnete und einstige Münchner Bürgermeister Josef Schmid auf überschaubare 77 Prozent. Die bisherige Vizevorsitzende Friederike Steinberger war nicht mehr angetreten.