21. Mai 2019, 18:53 Uhr 8000 statt 3000 Einwohner Ludwigsfeld soll sich mehr als verdoppeln

Die Stadt plant eine deutliche Vergrößerung der Siedlung Ludwigsfeld. Aus ersten Untersuchungen des Referats für Stadtplanung und Bauordnung geht hervor, dass die Wohnsiedlung am nördlichen Stadtrand deutlich wachsen könnte. Die umliegenden Felder im Süden und Osten und das bisherige Siedlungsgebiet könnten mit neuen Wohnungen und einer Schule bebaut werden und würden dann etwa 32 Hektar umfassen. Eine genaue Anzahl neuer Wohnungen wurde bislang nicht ermittelt, doch die Stadtplaner sprechen von bis zu 5000 neuen Bewohnern. Derzeit leben in Ludwigsfeld etwa 3000 Menschen. Die "maximal verträgliche Anzahl von Wohneinheiten" will das Planungsreferat ermitteln, wenn es dazu den Auftrag vom Stadtrat bekommt. Dieser könnte bereits Anfang Juli über eine mögliche Nachverdichtung abstimmen. Bei den Anwohnern regt sich erster Unmut. Erst 2007 wurden etwa 660 Wohnungen des Bundes privatisiert. Nach einer umfangreichen Sanierung und Mieterhöhungen wurden sie vor zwei Jahren an drei Privatpersonen verkauft, die das Gelände nun gemeinsam mit der Stadt nachverdichten wollen. Der zuständige Bezirksausschuss Feldmoching-Hasenbergl hat bereits eine Sondersitzung dazu einberufen.