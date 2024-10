SZ Plus Schauspielerin Katharina Bach: Mit Theater gegen Antisemitismus : „Ich denke, ich muss etwas tun“

In den Kammerspielen kommt „Fremd“ des jüdischen Autors Michel Friedman als Solo von Katharina Bach auf die Bühne. Es ist ein Selbstzeugnis des Sohnes von Holocaust-Überlebenden, verfasst in reimlosen Versen. Warum es so wichtig ist, diesen Abend zu zeigen.