Für die einen eine Fundgrube für legere Mode, für die anderen ein Treffpunkt: Was den „7. Himmel“ im Münchner Glockenbachviertel so besonders macht und was das mit Besitzerin Solveig Zecher zu tun.

Ihr Erfolg ist bunt: ein pinker Stoffbeutel mit dem Aufdruck „ciao kakao“, eine grüne Postkarte mit blauer Schrift „no risk no story“, lilablassblau gestreifte Hosen, knallrote Röcke, glitzernde Tops, dazwischen klassische Jeans. Solveig Zecher führt seit 1976 den Modeladen „7. Himmel“ im Münchner Glockenbachviertel. 50 Jahre ohne Businessplan, ohne Exceldateien. Und trotzdem ohne Existenznot, die so viele inhabergeführte Geschäfte zum Aufgeben zwingt. Bei der 72-Jährigen regieren Bauchgefühl und das Vertrauen, dass es sich schon ergeben wird.