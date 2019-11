Aus dem Café Jasmin an der Steinheilstraße haben Unbekannte in der Nacht auf Sonntag einen Tresor mit mehreren Tausend Euro Bargeld gestohlen. Das berichtete die Polizei am Montag. Demnach hätten sich der oder die Täter in der Zeit zwischen zwei Uhr nachts und 5.30 Uhr in der Früh Zugang zu den Geschäftsräumen verschafft. Sie entwendeten einen kleinen Tresor, in dem etwa 6000 Euro Bargeld aufbewahrt wurden. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise geben können, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, sich zu melden.