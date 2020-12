Von Sarah Maderer

Mit dem gemeinsamen Ziel der Literaturvermittlung gründeten 2009 fünf Buchhandlungen, darunter Lehmkuhl in München, das Kollektiv "5plus", wobei das "plus" im Namen von Anfang an Zuwachs anlocken sollte. So stießen später die Regensburger Kollegen von Dombrowsky als zweite bayerische Buchhandlung dazu.

Neben zwei "5plus"-Magazinen erscheint jedes Jahr auch eine "5plus"-Edition, "lauter kleine Fundstücke", die in enger Zusammenarbeit mit Verlagen zu einer exklusiven Edition verarbeitet werden, so Ulrich Dombrowsky, Geschäftsführer der gleichnamigen Buchhandlung. Das elfte Buch dieser Edition mit einer kleinen Auswahl an Essays von Zadie Smith erscheint diese Woche und bereichert das vorweihnachtliche Angebot von Lehmkuhl und Dombrowsky. Michael Lemling, Lehmkuhl-Geschäftsführer und "5plus"-Gründungsmitglied, ist sich sicher: Auch diese Edition wird wieder heiß begehrt sein, manche seiner Kunden würden angesichts der limitierten Auflage regelrecht zu Sammlern. Lesetipps zu geben, gehört für die beiden "5plus"-Mitglieder also nicht nur im Weihnachtsgeschäft zur Kernkompetenz. Ihre Kundschaft dankt es ihnen mit frühzeitigen Großeinkäufen, sagt Dombrowsky - er verzeichne sogar höhere Umsätze als in den Vorjahren. Das Buch avanciere im Moment eben zum "Produkt der Stunde."

