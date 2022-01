Was, schon 50 Jahre her? Erinnerungen an die Olympischen Sommerspiele in München 1972.

Von Sebastian Beck

Im Frühjahr 1972 unternahmen wir einen Familienausflug auf den Schuttberg. Von dort oben konnte man die riesige Olympia-Baustelle mit diesen Zeltdächern überblicken. Ich fand es ziemlich seltsam, dass ein Stadiondach nicht ohne Seile und Stützen auskam, aber als Siebenjähriger gehörten Architektur und Statik nicht unbedingt zu meinen Kernkompetenzen. Dennoch verbinde ich bis heute mit den Olympischen Spielen von 1972 immer noch das Gefühl des Aufbruchs, das bei mir mit der Farbe Orange verbunden ist, einer unglaublich optimistischen Farbe, die Bestandteil des Erscheinungsbilds der Spiele war.

Geblieben sind auch die Erinnerungen an viele kleine Momente. Wir kamen gerade vom Alpamare in Bad Tölz zurück und warteten im Auto am Bahnübergang, als im Radio die Nachricht kam, dass Klaus Wolfermann die Goldmedaille im Speerwerfen gewonnen habe. Der Medaillenspiegel war das Wichtigste für mich. Und die unglaublich coole Stars-and-Stripes-Badhose von Mark Spitz. Und und und.

Dann das: Sondersendungen im Fernsehen am Vormittag. Die gab es sonst nur, wenn die Amerikaner zum Mond flogen. Der Überfall auf die israelische Mannschaft, der dilettantische Befreiungsversuch in Fürstenfeldbruck, die Trauerfeier - das hat sich in mein Gedächtnis und das vieler anderer Menschen eingebrannt. Woran erinnern Sie sich, wenn Sie an Olympia 1972 denken? Schreiben Sie uns gerne eine Mail mit dem Betreff "Olympia" an muenchen-online@sueddeutsche.de

2022 jähren sich die Spiele bereits zum 50. Mal. Die Stadt feiert das Jubiläum mit zahlreichen Veranstaltungen. Einige der Hinterlassenschaften der Sommerspiele von damals werden aufpoliert, neue Feiern initiiert und manche Altlast lieber nicht angerührt.

"Vom Traum zum Trauma" ist der Essay überschrieben, in dem Joachim Mölter die Folgen von Olympia 72 für die Sportwelt und die Stadt beschreibt (SZ Plus). Er kommt darin zum Schluss: So zwiespältig die Erinnerung auch sein mag, so grandios ist das Erbe an Sportstätten, um das die Welt die Münchner ruhig beneiden darf.

DER TAG IN MÜNCHEN

Münchner Fernsehkritikerin "Ponkie" ist tot Ihr Publikum liebte sie für ihre pointierten Urteile, Filmschaffende fürchteten sie. Nun ist die legendäre Münchner Fernseh- und Filmkritikerin der "Abendzeitung" im Alter von 95 Jahren gestorben.

Wo man sich in München impfen lassen kann Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, seine Corona-Impfung zu bekommen - auch in der ersten Woche des neuen Jahres.

Kein Exzess, keine grölenden Besoffenen, trotzdem viel Spaß München feiert wieder - wenn auch in sehr reduzierter Form und unter Beobachtung der Polizei.

Tritte gegen Kopf und Körper: Mann am Ostbahnhof brutal zusammengeschlagen Der Syrer musste nach dem Angriff ins Krankenhaus gebracht werden. Passanten kümmerten sich nicht um den am Boden Liegenden. Nun sucht die Polizei Zeugen der Tat.

Hund nach Feuerwerk auf Autobahn überfahren Ein paar junge Männer zünden ein illegales Feuerwerk an - und erschrecken damit den Ridgeback Duke derart, dass er wegrennt. 20 Kilometer weit, vom Maximilianeum bis Germering, wo er auf die Lindauer Autobahn läuft.

MÜNCHEN ERLESEN

