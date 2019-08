2. August 2019, 18:47 Uhr 50-Jährige schwer verletzt Unfall auf der Autobahnausfahrt

Auf dem Autobahnring hat sich am Donnerstagabend an der Anschlussstelle Neuherberg ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 50-Jährige aus dem Raum Ebersberg fuhr laut Polizei mit ihrem Auto in der Ausfahrtskurve vermutlich zu schnell - und geradeaus weiter. An einem etwa drei Meter hohen Erdwall hob das Fahrzeug ab und kam in einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Die Fahrerin zog sich dabei schwere Oberkörperverletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik geflogen werden. Neben Autobahnpolizei Freising und medizinischen Rettungskräften waren die Feuerwehren aus Oberschleißheim und Badersfeld im Einsatz.