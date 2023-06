Ob sommerliche Konzerte in Rosenheim, Freilichttheater in Augsburg oder die kulturelle Vielfalt in Nürnberg - das sind die Lieblingsziele der Kulturredaktion mit dem 49-Euro-Ticket.

Von SZ-Autorinnen und -Autoren

Wie funktioniert das Deutschlandticket? Seit Anfang April wird es verkauft, für 49 Euro im Monat bekommt man es in einem monatlich kündbaren Abo. Wie im vergangenen Jahr das Neun-Euro-Ticket gilt es bundesweit im Nah- und Regionalverkehr - also in Stadt- und Regionalbussen, U- und Trambahnen sowie in der zweiten Klasse von Regionalzügen. Im DB-Fernverkehr, etwa IC, EC und ICE, In Fernbussen und bei Anbietern wie Flixtrain gilt es nicht. Das Ticket lohnt sich für alle, die - ohne über Tarife- und Verbundgrenzen nachdenken zu müssen - einfach und günstig mobil sein möchten, etwa für Tagesausflüge in Bayern. Einige Ziele stellt die SZ-Kulturredaktion hier vor.