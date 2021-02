Von Martin Bernstein

Demonstrationszüge oder Unwetter, Großbaustellen oder Warnstreiks: Es gibt bekannte Gründe, warum manchmal ein Bus der städtischen Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) nicht zu dem Zeitpunkt kommt, an dem er kommen sollte. Was freilich die Münchner Polizei am Donnerstag berichtete, dürfte ein Novum in der Geschichte der kurzfristigen Fahrplanänderungen sein. Ein entlassener ehemaliger Fahrer wütete nach Erkenntnissen der Ermittler um die Weihnachtszeit 2020 derart auf dem Betriebshof Ost an der Truderinger Straße, dass 30 Busse, Kleinbusse und Autos vorübergehend stillstanden. Der jetzt festgenommene Mann kappte Keilriemen und beschädigte Reifen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 35 000 Euro. Schon im Jahr zuvor hatte es eine ähnliche Vandalismus-Serie auf dem MVG-Betriebshof gegeben. Damals waren ebenfalls mehrere Busse demoliert worden. Die Kriminalpolizei untersucht, ob auch diese Attacke auf das Konto des ehemaligen Busfahrers geht.

Der mutmaßliche Serientäter war in München als Busfahrer bis Ende 2017 tätig gewesen. Nach Auseinandersetzungen mit Kollegen musste er sich wegen Körperverletzung vor Gericht verantworten, woraufhin er entlassen wurde. Vermutlich aus Rache beschädigte der im dringenden Tatverdacht stehende 48-Jährige nach Angaben eines Polizeisprechers anschließend massiv den privaten Pkw eines ehemaligen Kollegen - so massiv, dass ein Sachschaden von rund 30 000 Euro entstand.

Ende 2020 fand der 48-Jährige einen neuen Job, diesmal bei einem Abschleppunternehmen im Münchner Umland. Doch die Zusammenarbeit währte nicht lange. Wegen "Unregelmäßigkeiten" wurde dem Mann nach nur wenigen Wochen gekündigt. Danach häuften sich auch in dieser Firma merkwürdige - und zum Teil höchst gefährliche - Vorfälle. In ein Betriebsgebäude wurde eingebrochen, hochwertige Abschleppfahrzeuge wurden durch Zucker im Tank sabotiert, an einem Auto wurden die Radmuttern gelockert. Auch hier schließen die Ermittler einen Zusammenhang nicht aus, zumal der 48-Jährige im Verdacht steht, dem ehemaligen Arbeitgeber Drohungen zugestellt zu haben, in denen er Beleidigungen ausstieß und mit dem Niederbrennen der Werkstatt drohte. Seit einer Durchsuchung am Mittwoch sitzt der Mann in Haft.