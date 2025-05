Einige Regisseurinnen und Regisseure dürfen sich schon jetzt freuen: Die Gewinnerfilme in den drei Hauptwettbewerben sind die Tierstudie „Silent Observers“ von Eliza Petkova („Dok-international“, 10 000 Euro), das Generationenporträt „Wir erben“ von Simon Baumann („Dok-deutsch“, 7500 Euro) und das Coming-of-Age-Drama „Rashid, L'Enfant de Sinjar“ von Jasna Krajinovic („Dok-Horizonte“, 5000 Euro). Dafür gab es jeweils die Dok-Fest-Trophäe, die zum Jubiläum von Viktor in Viktoria umbenannt wurde (und auch weiterhin so heißen soll).

Der Publikumspreis, gestiftet von BR und 3sat, ging an die afghanische Familiengeschichte „Writing Hawa“ von Najiba Noori und Rasul Noori. Mit dem „All inclusive Award“, einem neu eingeführten Preis für inklusive Dokumentarfilm-Produktionen, wurde „Patrice: The Movie“ von Ted Passon geehrt. Die am meisten besuchten Filme waren laut Veranstalter der Eröffnungsfilm „Friendly Fire“, „Azza“ über eine Fahrlehrerin in Saudi-Arabien, „Soldaten des Lichts“ über Denken und Handeln von Verschwörungstheoretikern und „Simon! The Joy Of Conducting“ über den Mastro Simon Rattle.

Die 40. Dok-Fest-Ausgabe war aus diversen Gründen eine besondere. Es gab eine Retrospektive mit Festivalfilmen aus mehreren Jahrzehnten, eine Jubiläumsparty und eine Sonderausstellung (noch bis 25. Mai im HP8). Außerdem war es das letzte Festival, das Daniel Sponsel als Leiter verantwortete. Bei der Eröffnungsgala im Deutschen Theater bekam er nicht nur viel Lob und Anerkennung, unter anderem von Bürgermeister Dieter Reiter, sondern ebenfalls eine Viktoria verliehen.

Der langjährige Chef wechselt bekanntlich als neuer Präsident an die Hochschule für Fernsehen und Film (HFF). Seine bisherige Stellvertreterin Adele Kohout übernimmt das Dok-Fest, offiziell von Oktober an. Maya Reichert rückt als Vize-Chefin nach. Bei der Neubesetzung hatte es vereinzelt Kritik gegeben, vor allem, was das Verfahren betraf.