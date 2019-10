Ein Ermittlungsrichter hat am Donnerstag Haftbefehl gegen einen 37-jährigen Wohnsitzlosen erlassen, der Polizisten gegenüber antisemitische Äußerungen gemacht und den Hitlergruß gezeigt hatte. Streifenbeamte wollten den Mann gegen 18.50 Uhr in der Ludwigvorstadt kontrollieren. Dabei fing der Kroate an, Witze über Juden zu erzählen. Er hörte auch nicht damit auf, als die Polizisten ihn mehrfach aufforderten, das zu lassen, sondern er hob noch den rechten Arm. Daraufhin wurde er vorläufig festgenommen, teilte das Polizeipräsidium am Freitag mit. Nachdem er während der Vernehmung seine antisemitischen Tiraden fortsetzte, ordnete die Staatsanwaltschaft München I eine Vorführung beim Ermittlungsrichter durch. Das Vernehmungsprotokoll wollte der Mann mit "Heil Hitler" unterschreiben. Wie sein Vorbild sitzt er jetzt erst einmal in Haft.