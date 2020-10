Bei Protesten gegen einen Demonstrationszug von Abtreibungsgegnern hat die Polizei am Samstag eine versuchte Straßenblockade in der Residenzstraße aufgelöst; dabei zückten Beamte laut Polizei auch Schlagstöcke, um die Gegendemonstranten zurückzuschieben. Wie das Präsidium am Sonntag mitteilte, seien die beteiligten Personen 20 Minuten lang in Gewahrsam genommen worden, bis die Demonstration vorübergezogen war. Einer der Gegendemonstranten sei wegen Widerstands, einer wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte angezeigt worden. Insgesamt waren laut Polizei mehr als 300 Beamte im Einsatz. Ab etwa 14.50 Uhr hatten sich etwa 100 Personen vor der Feldherrnhalle getroffen, um mit christlichen Ikonen und weißen Kreuzen zu einer Zwischenkundgebung auf der Luitpoldbrücke und von dort im Bogen zurück zur Feldherrnhalle zu ziehen. Etwa doppelt so viele Menschen hatten sich zu zwei Gegenkundgebungen versammelt. Am Friedensengel brachten Aktivisten ein Plakat mit der Aufschrift "My body, my choice" an.