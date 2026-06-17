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30 Jahre München-HarareEine Liebe zwischen zwei Städten

Lesezeit: 6 Min.

Musik spielt eine große Rolle im Leben von Vengai Katogodo, der zu Hause auch mal mit Frau Carmen und Tochter Alma spielt.
Musik spielt eine große Rolle im Leben von Vengai Katogodo, der zu Hause auch mal mit Frau Carmen und Tochter Alma spielt. Robert Haas

Beim Jugendaustausch lernte Vengai Katogodo aus Simbabwe die Münchnerin Carmen kennen. Tochter Alma ist gewissermaßen ein Kind der Partnerschaft München-Harare. Die war politisch  oft schwierig. Doch die Fäden zwischen den Menschen rissen nie ab.

Von Martina Scherf

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„Wir haben eine Farm in Afrika“, sagt Alma, als sei es das Selbstverständlichste der Welt. Dann zählt sie auf, wie viele Tiere es dort gibt: Schafe, Ziegen, Schweine, Hunde und eine Katze. Das ist ziemlich cool, findet die Zehnjährige. Den ganzen Tag draußen sein, einen neuen Hühnerstall bauen, mit den Cousinen und Cousins spielen – und kein Erwachsener, der sagt: Pass auf. Ferien auf dem Bauernhof, nur ohne die ganzen Regeln, die in Deutschland gelten. In den Osterferien war Alma mit dem Papa wieder in Simbabwe. Vengai Katogodo ist es wichtig, dass seine Tochter den Kontakt zu diesem Teil der Familie behält. Er hat für das Treffen in der Münchner Wohnung Ingwertee gekocht, auf dem Tisch stehen Schoko-Kekse und kleine rosafarbene Erdnüsse aus Simbabwe. Und wer seiner Tochter so zuhört, hat den Eindruck: Zwei Kulturen anzugehören, das ist etwas sehr Schönes.

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