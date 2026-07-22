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Kabarett in MünchenDas Lustspielhaus feiert seinen 30. Geburtstag mit einer Mafiatorte

Lesezeit: 5 Min.

Wer springt da gleich aus der Torte? Im Mafia-Stück zum Jubiläum muss das Lustspielhaus-Publikum auf alles gefasst sein.
Wer springt da gleich aus der Torte? Im Mafia-Stück zum Jubiläum muss das Lustspielhaus-Publikum auf alles gefasst sein. Stefanie Rosner

Das Jubiläum der wichtigsten Kabarett-Adresse der Stadt wird standesgemäß mit einer Eigenproduktion gefeiert: einer Gangsterkomödie von Gabi Rothmüller und Alex Liegl.

Von Oliver Hochkeppel

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Über die Lach- und Schießgesellschaft nebenan wurden Bücher geschrieben und Filme gedreht. Zum Lustspielhauses gibt es nicht einmal einen Wikipedia-Eintrag. Gut, nun ist die Lach- und Schießgesellschaft auch fast 40 Jahre älter, dank ihrer Gründerväter Sammy Drechsel und Dieter Hildebrandt Deutschlands berühmteste Kabarettbühne und wegen der Turbulenzen der vergangenen Jahre wieder massiv in die Schlagzeilen gerutscht. Und doch hat das größere und edlere Lustspielhaus der berühmten kleinen Schwester eigentlich schon seit Langem den Rang abgelaufen. Jedenfalls was die prominenteren Namen und die Publikumszahlen angeht. Nun wird das Lustspielhaus immerhin auch schon 30 Jahre alt. Und hat es sich damit verdient, dass auch seine Geschichte einmal erzählt wird.

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