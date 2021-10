Am Sonntag ist eine 21-jährige Auszubildende vor einer Diskothek in der Münchener Altstadt sexuell belästigt worden. Nach Angaben der Polizeiinspektion stand die Frau vor einer Diskothek im Bereich des Lenbachplatzes, als ein unbekannter Mann ihr im Vorbeigehen an das Gesäß fasste. Im Anschluss ging der Mann in die Diskothek. Die 21-jährige Frau verständigte daraufhin die Polizei. Während die Beamten vor Ort die Anzeige aufnahmen, verließ der mutmaßliche Täter die Diskothek und wurde dabei von der Frau wiedererkannt.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 29-jährigen Münchner. Er wurde von der Polizei vorläufig festgenommen und gab bei der Vernehmung an, Fußballer zu sein. Allerdings handelt es sich bei dem Fußballverein um "keinen, der in irgendeiner Form öffentlich bekannt ist", wie die Polizei dazu am Montag sagte. Der 29-Jährige sei nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen worden. Die weiteren Ermittlungen führt nun die Münchner Kriminalpolizei.