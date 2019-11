Bei einem Einsatz der Polizei ist am Wochenende ein 27-jähriger Mann offenbar durch ein Versehen der Beamten schwer verletzt worden. Eine Streife hatte nach einer Schlägerei vor der Diskothek "Heart" am Sonntag gegen 1.50 Uhr zwei mutmaßliche Beteiligte am Wittelsbacher Brunnen festgenommen. Weil die Tatverdächtigen Widerstand leisteten, brachten die Polizisten sie zu Boden und riefen Verstärkung. Als ein VW Bus der Bereitschaftspolizei am Lenbachplatz eintraf, hätten alle Beamten eilig das Fahrzeug verlassen, um ihren Kollegen zu helfen, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums am Sonntag mit. Offenbar stellte der 22-jährige Fahrer in der Eile die Automatik des Busses nicht auf die Parkposition, sondern auf den Leerlauf. Daraufhin rollte der VW führerlos weiter und überrollte den 27-Jährigen, der mit dem Rücken zum Fahrzeug saß. Die Polizisten bemerkten den heranrollenden Wagen den Angaben zufolge zu spät, um den Mann außer Gefahr zu bringen. Er wurde unter der Stoßstange des Fahrzeugs eingeklemmt. Die Feuerwehr musste den VW-Bus mit einem Lufthebekissen anheben, um den Mann zu befreien. Dafür musste die Straße zwei Stunden lang gesperrt werden. Ein Rettungswagen brachte den Mann aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck in ein Krankenhaus, er hatte mehrere Rippen gebrochen. Ein Sachverständiger soll den genauen Hergang ermitteln.