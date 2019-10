"Eine gesunde Schwangere gehört in Hebammenhände", sagt Susanne Braun. Die Geschäftsführerin des Münchner Geburtshauses ist selbst Hebamme und arbeitet seit 17 Jahren in der Einrichtung. "Wir bestärken die Frau, ihr Kind aus eigener Kraft und Stärke auf die Welt zu bringen", sagt Braun. Das Geburtshaus bietet Schwangeren in München eine Alternative zu Klinik und Hausgeburt. Es feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Seit seiner Gründung haben die Hebammen dort insgesamt mehr als 5000 Frauen bei Geburten begleitet.

Braun begrüßt es, dass die Studienmöglichkeiten für Hebammen nun erweitert werden. Von den 20 Geburtshelferinnen, die derzeit im Münchner Geburtshaus arbeiten, haben bereits drei einen Masterabschluss, den Hebammen eben bisher nicht in München machen konnten. Die Akademisierung trage dazu bei, dass der Beruf stärker anerkannt werde, sagt Braun.

Die Aufgaben sind sehr verantwortungsvoll: Eine Hebamme darf eine Geburt allein durchführen, ein Arzt darf das allein nur in einem dringenden Notfall. Wichtig sei aber, betont Braun, dass im Studium auch viele Hebammen-Professorinnen unterrichten und nicht nur überwiegend Mediziner. "Und wir wünschen uns, dass die außerklinische Geburtshilfe in der Ausbildung stärker berücksichtigt wird", sagt sie.

Als die heute 57-Jährige ihre Ausbildung zur Hebamme machte, gab es überhaupt keine Berührungspunkte mit Geburten, die nicht in der Klinik stattfanden. Sie selbst hat dann auch erst viele Jahre in Klinikkreißsälen gearbeitet, bevor sie ins Geburtshaus wechselte. Weil sie dort mehr Zeit für die einzelne Frau habe, sagt sie, und weil die Arbeit intensiver und befriedigender sei als in Kliniken. "Wir bieten den Frauen eine vertraute Atmosphäre, ohne Stress für Mutter und Kind."

Detailansicht öffnen Seit der Gründung des Geburtshauses im Jahr 1994 haben die Hebammen dort insgesamt mehr als 5000 Frauen bei Geburten begleitet. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Jede gesunde Schwangere kann sich im Geburtshaus anmelden. Wenn Mutter oder Kind aber schon vor der Geburt Risikofaktoren aufweisen, für die eine besondere medizinische Betreuung notwendig ist, verweisen die Hebammen die Frauen von vornherein an eine Klinik. Kommt es während der Geburt im Geburtshaus zu Komplikationen, verlegen sie die Gebärenden sofort ins Krankenhaus. Dadurch, dass die Hebamme die gesamte Zeit über die Gebärende eins zu eins betreut, könne sie auch immer schnell reagieren. "Außerklinische Geburtshilfe ist genauso sicher wie eine klinische Geburt. Wir schicken die Frauen nicht erst um fünf vor zwölf, sondern schon um halb zwölf", sagt Braun. Im Geburtshaus wurde im vergangenen Jahr bei 18 Prozent der Frauen so eine Verlegung notwendig.

Das Geburtshaus selbst und sein Stellenwert als Münchner Institution haben sich in den vergangenen 25 Jahren stark gewandelt. Als Hebammen 1994 in München einen Verein für das erste Geburtshaus in München gründeten, mieteten sie eine 175 Quadratmeter große Wohnung an der Nymphenburger Straße und richteten dort die Räume ein. "Das wäre heute gar nicht mehr möglich", sagt Braun. Die Anforderungen an ein Geburtshaus, wie Hygienevorschriften und Auflagen für den Brandschutz, sind enorm gestiegen. Und sie brauchen heute auch mehr Platz. Die Zahl der Geburten liegt mittlerweile bei etwa 300 im Jahr, und auch das Team ist stetig gewachsen. Den Hebammenmangel haben sie im Geburtshaus noch nicht so stark zu spüren bekommen. Bisher hätten sich immer ausreichend Mitarbeiterinnen beworben, so Braun.

2014 drohte dem Geburtshaus die Schließung. Als der Vermieter den Hebammen die Räume kündigte, fanden sie keine neue Immobilie. Schließlich wandten sich die Hebammen mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit. Mehr als 10 000 Menschen unterschrieben daraufhin eine Petition zum Erhalt des Geburtshauses, und der Münchner Stadtrat setzte sich für die Institution ein. Nach langer Suche fanden die Hebammen neue Räume in einer ehemaligen Praxis im Westend, in der zuvor der Arzt Friedrich Stapf jahrelang Abtreibungen praktiziert hatte. Das Geburtshaus trägt sich selbst, alle Hebammen arbeiten dort freiberuflich.

Detailansicht öffnen Susanne Braun ist Geschäftsführerin des Geburtshauses. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Hell, freundlich und modern ist die Einrichtung heute an der Fäustlestraße. Die Räume wurden komplett saniert, Wände eingezogen, neue Bäder eingebaut, auch für Wassergeburten. Seit der Eröffnung des Geburtshauses im Sommer 2016 haben die Hebammen auf 320 Quadratmetern Platz, den sie nicht nur für Geburten, sondern auch für viele Kurse nutzen. Für Renovierung und Umbau mussten sie insgesamt etwa 400 000 Euro zahlen, von denen die Stadt München die Hälfte übernahm. Um den Kredit für die 200 000 zurückzahlen zu können, haben die Hebammen einen Spendenaufruf im Internet gestartet.

Die Anzahl der Geburten ist im Vergleich zu großen Kliniken zwar immer noch gering, trotzdem trägt auch das Geburtshaus mit dazu bei, die schwierige Versorgungssituation in München zu entzerren. Die Geburtsabteilungen sind seit Jahren überfüllt und der Bedarf an Entbindungsplätzen steigt. Das Geburtshaus ermöglicht so eine Alternative zur Klinik oder Hausgeburt. Die Wartelisten seien lang, sagt Braun. "Wir könnten uns schon wieder vergrößern."

Da kommt es den Hebammen entgegen, dass vor zwei Jahren in München ein zweites Geburtshaus an der Theresienwiese eröffnete. Eine Konkurrenz sei das überhaupt nicht, so Braun. Und wenn eine Frau bei ihnen keinen Platz mehr bekommt, raten sie ihr, im anderen Geburtshaus nachzufragen.