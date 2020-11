Die Stadt zahlt auch weiterhin einen Zuschlag zum Sozialhilfe-Regelsatz. Zum 1. Januar steigt der vom Bund festgelegte Regelsatz für Alleinstehende von bisher 432 auf dann 446 Euro an. Die Stadt stockt den Betrag um 22 Euro auf 468 Euro auf. Mehr als 21 000 Menschen, die Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung erhalten, kommt die freiwillige Leistung zugute. Das Sozialreferat erachtet die vom Bund bemessene Regelsatzhöhe als nicht ausreichend, um den Lebensunterhalt in München zu bestreiten. Nach Rechtslage kann die Stadt nur in geringem Umfang einen Ausgleich bei der Sozialhilfe schaffen.