Die Pläne zeugen von Optimismus: Für 2021 hat die Internationalen Jugendbibliothek (IJB) engagiert geplant - mit der Folge, dass sich das Programm aufgrund des derzeitigen Lockdowns schon reduziert hat. Zum jetzigen Zeitpunkt stehen unter anderen noch eine wissenschaftliche Tagung zu Jella Lepman im Oktober an, drei Ausstellungen, die Verleihung des James-Krüss-Preises im Juni, zwei musikalisch-literarische Veranstaltungen mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und das White Ravens Festival. Wenn es wieder möglich ist, wird es auf der Blutenburg also gewohnt vielseitig um Kinder- und Jugendliteratur gehen.

So wird womöglich im Februar die Schau "Migrations - Open Hearts Open Borders" eröffnen, gefolgt von Ausstellungen, die sich zum einen den Schurken und Bösewichten in der Kinderliteratur (Mai) beziehungsweise den Arbeiten des russische Illustrators Igor Oleynikov (Oktober) widmen. Die literarisch-musikalischen Veranstaltungen mit dem BRSO sind im März und im Herbst (verschoben von Januar) geplant. Höhepunkt wird dann hoffentlich das fünftägige Leseevent White Ravens Festival im Juli sein mit Autoren wie Margit Auer, Yves Grevet und Tuutikki Tolonen. Zusätzlich bietet die IJB digitale Aktionen an, aktuell etwa das Online-Spiel "Club der Bücherdetektive". Weitere Infos unter www.ijb.de.