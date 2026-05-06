Manuela Kerer liebt Kicker. Viel mehr als Fußball. Kickern macht ein ganz anderes Geräusch, klick, klack. Und da die Südtiroler Komponistin Kerer die Hälfte der aktuellen, neuen Leitung der Münchener Biennale für neues Musiktheater ist, gibt es dort auch eine Kicker-Oper zu erleben. Falls „Foosball(d)“ eine Oper ist. Es ist auf jeden Fall eine Klangaktion, ein interaktives Klangtheater, das Publikum darf mitspielen mit den Profis von Tempo Reale Firenze, der Sound wird von den präparierten Kickertischen abgenommen und mit Live-Elektronik angereichert. Eine Moderation gibt es auch, das Versprechen ist, dass Stadionatmosphäre aufkommen wird. Die Uraufführung von „Foosball(d)“ ist am 9. Mai im Einstein, die Biennale läuft von 8. bis 20. Mai.

Die Kicker-Oper passt zu einer Sehnsucht, die Kerer und ihre Leitungskollegin Katrin Beck bezüglich ihrer ersten Ausgabe der Biennale haben: raus aus der Bubble, rein mit Publikum, das vielleicht bislang noch gar nicht auf die Idee gekommen ist, sich für zeitgenössisches Musiktheater zu interessieren. Beck kennt die Biennale, zehn Jahre hat sie deren künstlerisches Betriebsbüro geleitet, sie hat fünf Ausgaben mitgemacht. Jetzt ist Jubiläum: Die diesjährige ist die 20. Ausgabe des Festivals, ihr Gründer, Hans Werner Henze, würde, lebte er noch, dieses Jahr seinen 100. Geburtstag feiern.

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Henze gründete die Biennale, um mit diesem weltweit einzigartigen Uraufführungsfestival auf die Suche zu gehen nach neuen Werken, die das Opernrepertoire erweitern können. Er hatte damit Erfolg, wie auch sein Nachfolger Peter Ruzicka. Nach ihm schlugen Daniel Ott und Manos Tsangaris einen eher spielerischen Weg ein, der Moment der Aufführung wurde wichtiger als die Frage, ob das, was man erlebte, im normalen Opernbetrieb eine Überlebenschance hätte; das Ergebnis war oft sehr lustig. Und nun? Kerer und Beck machten sich auf die Suche nach etwas, was sie noch nie gehörten hatten, trieben sich auf Festivals herum, schauten in die Welt und diskutierten die Fundstücke. Wer hat Potenzial, wer kann textlich-gestisch komponieren? Und: Wer ist eine neue Stimme?

Wie gehen wir mit den Alten in unserer Gesellschaft um? „Endlich“ von Asia Ahmetjanova. Nancy Jesse

Sie wollten keine Namen, hinter denen bereits eine lange Vita im Musiktheater steht. Tatsächlich sind die meisten der eingeladenen Komponistinnen und Komponisten in den Neunzigerjahren geboren, der jüngste, Yuri Umemoto, gar erst 2002 – von ihm kommt das Anime-Musiktheater „crypt“ (Uraufführung 16. Mai, Muffathalle). Beck und Kerer sahen ihre Aufgabe auch darin, das Entstehen der neuen Werke und dann der Produktionen helfend und beratend zu begleiten, die passenden Regiehandschriften für die Werke zu finden. Die Ansprüche seien, so sagen sie, keineswegs überbordend gewesen. Große Orchester braucht man nicht, die längste Produktion (vom Kicker-Happening abgesehen) dauert 70 Minuten.

Um zwölf Produktionen und Installationen finanziell stemmen zu können, braucht es Kooperationspartner. „Endlich“ von Asia Ahmetjanova etwa kommt bereits eine Woche nach der Biennale an der Deutschen Oper Berlin heraus – ein Musiktheater, das über den Umgang mit alten Menschen in unserer Gesellschaft nachdenkt.

Weg mit der schlechten Laune: „Der Miesepups“ von Margaret Ferek-Petrić. Matthias Baus

So offen die Suche von Kerer und Beck war, so vielfältig sind die Funde. Piyawat Louilarpprasert spürt am Eröffnungswochenende mit „Voices“ Henzes gleichnamigem Liederzyklus hinterher, versammelt die größte Instrumentalbesetzung des Festivals, ein humanoider Roboter macht auch mit. In „Codeborn“, ebenfalls am ersten Wochenende, trifft man auf KI. Zara Ali sei, so Kerer, ein Fan von Sci-Fi; nun beschäftigt sie sich mit der Frage, was mit uns passiert, wenn Digitalität immer mehr Raum einnimmt. Andere Themen sind eine Reise in die eigene, afrikanische Vergangenheit, aztekische Kampfkunst oder der Miesepups.

„Miesepups“ von Margaret Ferek-Petrić ist zeitgenössisches Musiktheater für Kinder, nicht das einzige bei der Biennale, die Titelfigur lebt im Wald und hat schlechte Laune, lernt aber, dass Nichtalleinsein viel schöner ist. Ein Festivalzentrum gibt es auch, vor der Muffathalle, mit einer Installation, vielen Gesprächen und einem verstimmten Klavier.

Münchener Biennale für neues Musiktheater, 8. bis 20. Mai, verschiedene Orte in München