Das Feuer in einer Baugrube ist offenbar gezielt von Linksradikalen gelegt worden. In einem Bekennerschreiben feiern die mutmaßlichen Täter das als Erfolg - und kündigen weitere Angriffe an

Von Julian Hans

Der weitreichende Stromausfall im Osten Münchens war offenbar das Ergebnis eines Anschlags linker Extremisten. In einem Bekennerschreiben, das am Sonntag auf der Plattform Indymedia veröffentlicht wurde, brüsten sich die anonymen Autorinnen oder Autoren damit, "das Strom- und Glasfasernetz der Stadtwerke im Münchner Osten angegriffen" zu haben. Primäres Ziel sei das im Werksviertel ansässige Unternehmen Rohde & Schwarz gewesen, das als "Rüstungskonzern" bezeichnet wird. Rohde & Schwarz beliefert Unternehmen und den Staat unter anderem mit elektronischer Mess- und Fernmeldetechnik. Ihre Produkte werden unter anderem von der Flugsicherung eingesetzt, können aber auch militärisch genutzt werden.

Mit dem Anschlag sei es "erfreulicherweise" gelungen, dem Konzern für 24 Stunden "den Saft abzudrehen". Außerdem sei die Aktion ein Angriff auf die politisch Verantwortlichen in München und Bayern und "unsere Antwort auf den jämmerlichen Stadtratsbeschluss, den Forst Kasten abzuholzen". Weil die Stadtwerke weiter ein Kohlekraftwerk betrieben und am Kernkraftwerk Isar 2 beteiligt seien, kündigten die Verfasser an, "auch in Zukunft ihre Infrastruktur anzugreifen".

Detailansicht öffnen In der Nacht auf Freitag schlagen Flammen aus einer kleinen Baugrube an der Grafinger Straße. (Foto: dpa)

Die Polizei bestätigte am Sonntag auf Nachfrage, dass ihr das Schreiben bekannt sei. Es sei auch "Teil der Ermittlungen", teilte eine Sprecherin mit. Unter Hinweis auf die laufenden Ermittlungen durch den Staatsschutz wollte das Polizeipräsidium aber keine Details nennen. Brandermittler hatten bereits am Freitag nach einer Untersuchung der Spuren den Verdacht geäußert, dass das Feuer absichtlich gelegt worden sein könnte und nicht auf einen technischen Defekt zurückzuführen ist. Am Samstag befragten Ermittler Anwohner in Berg am Laim. Zeugen hatten von einem lauten Knistern und einem Knall berichtet, wenig später schlugen Flammen aus der Baugrube in der Grafinger Straße vor einem Umspannwerk der Stadtwerke. Ob die Nachbarschaftsbefragung neue Hinweise erbracht habe, wollte die Sprecherin des Polizeipräsidiums am Montag nicht kommentieren. Die Zeugenaussagen würden nun überprüft, hieß es. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Das Feuer war in der Nacht auf Freitag bemerkt worden. Als die Feuerwehr kurz vor vier Uhr eintraf, schlugen Flammen lichterloh aus der Baugrube. Der Brand beschädigte 50 Leitungen, die Mittelspannung um die 10 000 Volt vom Umspannwerk zu den Verteilerkästen führen. Von dort aus werden wiederum die Haushalte und Betriebe in der Umgebung versorgt. Zeitweise waren 20 000 Haushalte in Ramersdorf, Berg am Laim und Haidhausen ohne Strom, 150 Trafostationen fielen aus. Indem Strom über andere Leitungen ins Netz geleitet wurde, konnte nach und nach die Versorgung wieder aufgebaut werden.

Detailansicht öffnen Was zunächst wie ein harmloses Feuerchen aussieht, zerstört zahlreiche wichtige Stromleitungen - mit erheblichen Folgen. (Foto: dpa)

Am längsten mussten sich die Anwohner in unmittelbarer Nähe zum Brandort gedulden, sie hatten erst Samstagmittag wieder Saft. Für Personen, die aus gesundheitlichen Gründen auf Strom angewiesen sind - etwa um Sauerstoffgeräte zu betreiben - richtete die Feuerwehr Notversorgungen ein. Anwohner konnten auch ihre Handys und Laptops aufladen. Lautsprecherwagen informierten die Bevölkerung.

Brandanschläge auf Infrastrukturobjekte sind in München nichts Neues. Allein im vergangenen Jahr hatte die Polizei drei größere Fälle bekannt gemacht. So brannte im Februar 2020 ein Funkmast im Perlacher Forst und im Mai ein Sendemast auf dem Gelände des Bayerischen Rundfunks in Freimann. Im Juli gab es einen Anschlag auf einen Mobilfunkmasten in Neuperlach. Weitere Brandanschläge auf Datenleitungen wurden im ganzen Stadtgebiet verübt. Bisher konnte keine dieser Taten aufgeklärt werden. Ob das Bekennerschreiben echt ist, muss nun überprüft werden. Indymedia wird vom Verfassungsschutz als Plattform eingestuft, auf der sich linke Extremisten austauschen.