Das Bahn-Großprojekt in München wird immer teurer – und das dürfte noch eine Weile so weitergehen. Woran das liegt und mit welchen Gesamtkosten zu rechnen ist.

Von Klaus Ott und Vivien Timmler, Berlin

Es ist wieder so weit: Die Deutsche Bahn hat ein weiteres Mal die Kosten für die zweite Münchner S-Bahn-Stammstrecke berechnet. Beziehungsweise: die Kostensteigerung. Was bislang in einem Konzerndokument nur mit einem unkonkreten „im Milliardenbereich“ umschrieben war, lässt sich nun beziffern. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung belaufen sich die voraussichtlichen Kosten für das Bahn-Großprojekt mittlerweile auf 9,4 bis 9,5 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von mehr als zwei Milliarden Euro gegenüber dem Stand von 2022.