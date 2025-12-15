Erneut haben sich Anhänger des Drittligisten TSV 1860 München bei der Rückreise von einem Auswärtsspiel danebenbenommen: Nach dem Sieg gegen den FC Ingolstadt am Samstag verunstalteten sie einen Regionalzug. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Wie die Bundespolizei berichtet, wurde der Fahrgastbereich des Zuges großflächig mit wasserunlöslichen Stiften beschmiert, zudem wurden zahlreiche Aufkleber angebracht. Die beschädigte Fläche ist 60 Quadratmeter groß. Der Schaden wurde nach Ankunft des Zuges im Münchner Hauptbahnhof festgestellt.

(Foto: Bundespolizei)

(Foto: Bundespolizei)

Außerdem hat die DB Regio AG Strafanzeige wegen eines weiteren Falls von Sachbeschädigung gestellt: Auch auf der Hinfahrt wurde ein Zug beschmiert. Hier liegt der Schaden bei etwa 500 Euro.

Zuletzt hatten Löwen-Fans Mitte November in einem Zug randaliert: Nach einer Niederlage gegen Jahn Regensburg wurden auf der Rückfahrt mehrere Waggons vermüllt, beschmiert, verdreckt und beschädigt.