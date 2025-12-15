Zum Hauptinhalt springen

Nach Sieg gegen IngolstadtLöwen-Fans verwüsten erneut einen Zug

Als der Regionalzug am Münchner Hauptbahnhof ankam, wurde bemerkt, was einige Anhänger des TSV 1860 München angerichtet hatten.
Als der Regionalzug am Münchner Hauptbahnhof ankam, wurde bemerkt, was einige Anhänger des TSV 1860 München angerichtet hatten. (Foto: Bundespolizei)

Auf der Rückfahrt von Ingolstadt beschmieren und verschmutzen Fans von 1860 München eine Regionalbahn – der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Erneut haben sich Anhänger des Drittligisten TSV 1860 München bei der Rückreise von einem Auswärtsspiel danebenbenommen: Nach dem Sieg gegen den FC Ingolstadt am Samstag verunstalteten sie einen Regionalzug. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Wie die Bundespolizei berichtet, wurde der Fahrgastbereich des Zuges großflächig mit wasserunlöslichen Stiften beschmiert, zudem wurden zahlreiche Aufkleber angebracht. Die beschädigte Fläche ist 60 Quadratmeter groß. Der Schaden wurde nach Ankunft des Zuges im Münchner Hauptbahnhof festgestellt.

(Foto: Bundespolizei)
(Foto: Bundespolizei)

Außerdem hat die DB Regio AG Strafanzeige wegen eines weiteren Falls von Sachbeschädigung gestellt: Auch auf der Hinfahrt wurde ein Zug beschmiert. Hier liegt der Schaden bei etwa 500 Euro.

Zuletzt hatten Löwen-Fans Mitte November in einem Zug randaliert: Nach einer Niederlage gegen Jahn Regensburg wurden auf der Rückfahrt mehrere Waggons vermüllt, beschmiert, verdreckt und beschädigt.

© SZ/stha - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Organisierte Kriminalität
:Rezeptfälscher-Mafia kassiert Millionen ab – auf Kosten der Versicherten

Die Betrüger haben es auf Abnehmspritzen und Krebsmedikamente abgesehen, die bis zu 6000 Euro pro Packung kosten und für Patienten knapp werden. Einige Abholer sind minderjährig, das Ausmaß der Fälschungen ist gewaltig. Viele Arzneimittel landen in Russland.

SZ PlusVon Martin Bernstein und Joachim Mölter

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite