3. Juli 2019, 18:51 Uhr 18-Jähriger geschnappt Spritztouren mit Autos aus der Werkstatt

Ein junger Intensivtäter hat seinem mit gut drei Dutzend Fällen schon reichlich bestückten Kerbholz bei der Polizei drei neue Einträge hinzugefügt. Der 18-Jährige wurde erwischt, als er in einer Autowerkstätte in Berg am Laim, für die er bis vor Kurzem gearbeitet hatte, Autoschlüssel von Kunden einsteckte und mit den Fahrzeugen Spritztouren unternahm. Sein Chef hatte eine Überwachungskamera installiert. Der Ertappte versuchte zu fliehen, wurde von Polizisten aber gestellt. Einen Führerschein hat der junge Mann nicht.