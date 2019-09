"Ein Quadratmeter für 160 000 Euro" vom 30. August:

Die Ladenmieten in Einkaufsstraßen haben etwas mit den in der jeweiligen Lage erzielbaren Umsätzen zu tun. Und aus den Ladenmieten leiten sich mehr oder weniger direkt die Grundstückswerte ab (nicht umgekehrt). Bei Lagen, die für Kanzleien oder Arztpraxen interessant sind, ist der Zusammenhang der gleiche. Schließlich gibt es natürlich auch Spitzenlagen in reinen Wohngebieten, wo nicht nur die Grundstückspreise, sondern auch die Mieten in schwindelnde Höhen steigen, ganz einfach, weil es einige sehr reiche Leute gibt, die sich eine Wohnung genau dort leisten können und wollen.

Soweit sind die meisten von Anna Hoben zitierten Beispiele nur Extremfälle marktwirtschaftlicher Normalität und nicht wirklich skandalös.

Kann man diese nüchterne Bewertung aber auf die Wohnsituation im Rest von München übertragen? Ja und nein. Einerseits ist München eine Metropole, die deutschland- und europaweit eine ungebrochene Anziehungskraft auf zahlungskräftige Menschen ausübt. Diese Menschen - wohlgemerkt: keine Ölscheichs oder Hedgefondsmanager, sondern einfach nur sehr gut verdienende Angestellte und ihre Familien - sind in der Lage, auch hohe Mieten und Kaufpreise zu zahlen. Und sie tun es zwangsläufig, weil gemessen an der Nachfrage zu wenig Wohnungen auf den Markt kommen. Andererseits gibt es in München nach wie vor viele Normalverdiener, die auf die Preisentwicklung nur reagieren können, indem sie sich mit einer kleineren Wohnung in einem "schlechteren" Stadtteil zufrieden geben und überhaupt nur dann umziehen, wenn es gar nicht mehr anders geht. Das stiftet böses Blut. Die Politik reagiert darauf, indem sie versucht, das Marktgeschehen zu beeinflussen oder zu reglementieren, durch Erhöhung des Angebots und durch Erlass von Preisvorschriften. So weit, so gut. Was aber ist von der lautstarken Begleitmusik zu halten, angefangen mit ehrabschneidenden Vorwürfen an die Adresse "gieriger" Eigentümer, bis hin zu effekthascherischen Forderungen nach deren Enteignung? Dieses Getöse trägt leider überhaupt nicht zur Lösung der Probleme bei und richtet mutwillig zusätzlichen Schaden an, indem es Erwartungen weckt, die am Ende nur enttäuscht werden können. Axel Lehmann, München