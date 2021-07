Nach einem Zusammenstoß mit Unfallflucht in Pasing fahndet die Polizei nach einem beteiligten Rennradfahrer. Der Mann soll am Samstagvormittag in einer Unterführung am Pasinger Bahnhofsvorplatz mit seinem Rad einen 15-jährigen Radler gerammt haben und anschließend geflüchtet sein - obwohl er von den Freunden des Jugendlichen aufgefordert worden war, zumindest seine Personalien zu hinterlegen. Der 15-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Verkehrspolizei fahndet nun nach dem Mann, der zwischen 40 und 50 Jahre alt sein soll. Er ist ungefähr 1,80 Meter groß, hat eine sportliche Statur und kurzes, lichtes Haar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 6216 3322 an die Polizei zu wenden.