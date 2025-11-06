Das Fest hat kaum begonnen, da gibt es schon das erste Problem. Nämlich die Frage: Wenn zwei Parteien zum Fest geladen haben, wer zapft dann das erste Fass an? Zu zweit geht schlecht, nur einer kann den Holzhammer schwingen. Oder eine. Denn geladen hat neben Jörg Flechtner auch Roswitha Stadlober. Der eine leitet den Deutschen Skiverband (DSV), die andere das Pendant aus Österreich, und zusammen vor diesem Fass Bier stehen sie nun, weil es ein recht kurioses Jubiläum zu feiern gilt: das 120-jährige Bestehen der beiden Verbände, die am 4. oder 5. November 1905 – da ist man sich nicht einig – an Ort und Stelle, im Grünen Saal des Augustiner-Stammhauses in der Neuhauser Straße, gegründet wurden. DSV am Vormittag, ÖSV am Nachmittag. Verdammt lang her, findet Jörg Flechtner: „Österreich hatte noch einen Kaiser, wir einen bayerischen König.“ Aber warum gerade in München? Weiß heute niemand mehr, müssen die Verbandsspitzen zugeben. DSV-Boss Flechtner gibt coram publico zu, in Ermangelung von Zeitzeugen deshalb die KI gefragt zu haben. Die meinte, es könne daran gelegen haben, dass damals die Infrastruktur in Österreich noch nicht so... Weiter kommt er nicht, wird von einem nur halb im Scherz empörten „Heyyyyy“ aus dem Saal unterbrochen. Damit ist der Ton gesetzt. Wie sollen Wintersportler aus Deutschland und Österreich auch miteinander feiern, ohne sich gegenseitig ein wenig auf den Arm zu nehmen?