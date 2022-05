Warum gerade zwölf? In Apostelstärke, zehn Männer, zwei Frauen. Gehet hinaus und verkündet. Das tun sie seit 50 Jahren, die "12 Cellisten der Berliner Philharmoniker". Natürlich hat sich die Besetzung der Gruppe im Laufe der Jahre geändert, Gründer gingen in den Ruhestand, jüngere Kollegen - und Kolleginnen rückten nach, so dass sie jetzt eigentlich gendern müssten. Bei allem Wandel aber gibt es eine große Konstante dieser Cellogruppe, die weltweit tourt und das Publikum fesselt: ihr virtuoses Spiel, egal ob Klassik, Jazz, Tango oder Avantgarde. Am Sonntag, 22. Mai, formieren sie sich nun auf der Bühne im Prinzregententheater im Halbkreis und spielen ein Best-of aus 50 Jahren mit Werken von Piazzolla, Dvořák, Villa-Lobos und vielen mehr.

Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker - "Das Beste aus 50 Jahren", So., 22. Mai, 15.30 Uhr, Prinzregententheater, Karten www.muenchenticket.de