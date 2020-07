Die 111 Mitarbeiter der Gasteig-Gastronomie sind nun offiziell arbeitslos. Am Montag teilte der vom Amtsgericht München bestellte Insolvenzverwalter Rolf Pohlmann mit, dass es nicht gelungen sei, "eine Fortführungslösung für die Gasteig-Gastronomie zu entwickeln". Dies sei bereits absehbar gewesen, weil völlig unklar ist, wann der Spielbetrieb im Gasteig wieder im früheren Umfang aufgenommen werden könne. Betroffen sind die beiden Lokale Gast und Le Copain im Kulturzentrum Gasteig sowie des Backcafé Urban Bakery in Sendling. Die Lokale im Gasteig hatten ihren Betrieb bereits mit der Zwangsschließung im Zuge der Corona-Pandemie eingestellt, am 25. Mai hatte der Geschäftsführer Marc Uebelherr, der noch eine Reihe weiterer Lokale in München mitbetreibt, Insolvenzantrag gestellt. Noch ausstehende Gehälter seien über das Kurzarbeiter- und Insolvenzgeld abgesichert, so der Insolvenzverwalter Rolf Pohlmann weiter.