Performance, Soundskulptur, Experimentaufbau oder doch ein Konzert? "100keyboards" widersetzt sich gängigen Schubladen und ist schwer einzuordnen. Doch wie auch immer: Der Auftritt des japanischen Klangkünstlers Asuna ist auf jeden Fall ein beeindruckendes Erlebnis. Der Experimentalmusiker erforscht seit längerem das Frequenzspektrum elektronischer und akustischer Instrumente im Raum. Als exemplarisch dafür gilt seine Arbeit "100 Keyboards", in der er über 80 Minuten lang durch eine Überlagerung von Schallwellen derselben Frequenz eine Soundskulptur aus dem Klang von 100 Keyboards aufbaut. Betrieben werden die kreisförmig angeordneten Keyboards mit knapp 1000 Batterien. Bislang war Asuna in Deutschland nur in Berlin und Düsseldorf zu hören, doch an diesem Samstag, 13. November, kommt er nach Nürnberg in die Kirche St. Egidien. Neben seiner Performance wird in der Kirche der kanadische Orgelmusiker John Kameel Farah auftreten.

Kuratiert wird das Wochenende der Experimentalmusik von Jérémie Gnaedig und Felix Forsbach. Für den Sonntag, 14. November, haben sie die dänische Musikforscherin Sandra Boss mit ihrer Performance "The Acoustic appraiser" in die Kulturwerkstatt Auf AEG eingeladen. In ihrem Konzert verbindet sie Hörtestgeräte aus den Sechzigerjahren mit elektronischer Musik. Ebenfalls am Sonntag sind dort die Cellistin Lucy Railton und der Extremsaxophonist Ben Vince zu hören. Karten vorbestellen kann man unter www.franzkafkaverein.de/sog-innovative-musik.